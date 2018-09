Nadal "isoon voittoon" - Thiem seuraava haastaja

Rafael Nadal nappasi kahdeksannen kerran puolivälieräpaikan tenniksen Yhdysvaltain avoimissa, kun vastaan sinnikkäästi hangoitellut georgialainen Nikoloz Basilashvili kaatui 6-3, 6-3, 6-7 (6-8), 6-4.

- Iso voitto. Hän iski palloa erittäin voimakkaasti, ja aina kun luulin päässeeni niskan päälle, hän palasi peliin mukaan vahvoilla lyönneillä, US Openin voittoa puolustava Nadal kehui Basilashviliä.

Maailmanlistalla sijalla 37 oleva Basilashvili löi 56 voittolyöntiä, mutta saumat listaykkösen yllättämiseen kariutuivat 59 pakottamattomaan virheeseen. Virhemäärä oli kolminkertainen Nadaliin verrattuna.

Puolivälieriin selvisi myös vuonna 2009 New Yorkissa titteliä juhlinut Juan Martin del Potro, joka peittosi Borna Coricin 6-4, 6-3, 6-1. Del Potro kohtaa seuraavaksi amerikkalaisyleisön viimeisen toivon John Isnerin, joka runnoi Milos Raonicin nurin viidessä erässä.

Nadalia vastaan asettuu puolestaan Dominic Thiem, joka otti paikan kahdeksan joukkoon voitolla Kevin Andersonista. Thiem ylsi puolivälieriin ensimmäistä kertaa US Openissa, ja ensimmäisenä itävaltalaisena sitten Thomas Musterin ja vuoden 1996.

Välieräpaikka on kuitenkin kovan työn takana. Nadal on voittanut kaksikon kymmenestä kohtaamisesta seitsemän, tosin kaikki ottelut on tahkottu massakentällä.

- Minulla on Rafan kanssa kolme erittäin mukavaa kokemusta ja seitsemän hirveää kokemusta. Massalla hänen voittamisensa on yksi koko urheilumaailman suurimmista haasteista. Toivottavasti kovalla alustalla on vähän mukavampaa, mutta en ole ihan varma, maanantaina 25-vuotispäiväänsä viettävä Thiem mietti.

Viron tähti piti Williamsia tiukoilla

Naisten kaksinpelissä kuusinkertainen US Open -mestari Serena Williams sai kovan vastuksen virolaiselta Kaia Kanepilta. Avauserän 18 minuutissa 6-0 murskannut Williams taipui toisessa erässä 4-6, mutta selvitti sitten paikan puolivälieriin ratkaisuerän 6-3-voitolla.

- Ei ollut ollenkaan helppoa. Helpottava voitto, Williams huokaisi.

Williams kohtaa seuraavaksi tshekkipelaaja Karolina Pliskovan. Puolivälieriin raivasivat tiensä sunnuntaina myös mestaruutta puolustava Sloane Stephens ja latvialainen Anastasija Sevastova, joka voitti seitsemänneksi sijoitetun Elina Svitolinan 6-3, 1-6, 6-0. Kymmenestä kärkisijoitetusta on naisten kaksinpelissä enää jäljellä kaksi.

Poikien kaksinpelissä 17-vuotias Otto Virtanen selvitti avauspelinsä, kun britti Anton Matusevich kaatui 5-7, 7-5, 7-5. Voitto maistui nuorelle suomalaiselle, olihan Matusevich päättänyt Virtasen pelit kesän Wimbledonin poikien kaksinpelin 3. kierroksella.

Virtanen kohtaa seuraavaksi voittajan ottelusta Brandon Nakashima, USA (14)-Joao Lucas Reis Da Silva, Brasilia.