MTV Urheilu: Jos NHL:ssä ei synny sopimusta, Jesse Puljujärvi aikoo palata Kärppiin – Aho: "Seuraamme Jessen tilannetta"

Jesse ei rahan perässä juokse, jos olisi jäänyt Edmontonin joukkueeseen miljoona euroa olisi ollut palkka vuodessa, mikä on minimi ensimmäisen kierroksen varatulla, siitä hyvästä olisi joutunut joukkueeseen, jossa ei tunne yhtään viihtyvän, rooli aiempina kausina käsittämättömän huono, leikkauksen jälkeinen kuntoutus olisi loppunut seinään ja terveys olisi vaarassa lopullisesti, sitten 95 prosentin varmuudella farmi joukkueeseen hakattavaksi ja murjottavaksi 70 000 euroa kaudessa.

Jessen kannalta Kärpät on koti ja paratiisi verrattuna toiseen vaihtoehtoon, pelaajaoikeudet on Edmontonilla ja uusi GM näyttää olevan kova bisnesmies, toisaalta kova jääkiekkomies, jospa ymmärtäisivät myös nuoren urheilijan päälle, kuntoutus ykkösasia, paljon hyviä pelejä arvostetussa roolissa Kärpossä pelastaa heidän aarteensa, mutta Jessen vaivat on saatava kuntoon ensin Oulussa, sairaslomalla ollut koko kesän, ei varmasti pärjää mielestäni NHL vauhdissa.