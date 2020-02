Moottorikelkkailun Stadion snowcross järjestetään Raksilassa normaalisti perjantaina ja lauantaina, vaikka leuto sää koettelee järjestäjien hermoja – "Ikinä ei ole ollut tällaista stressiä"

Perinteikäs Tervahiihto jouduttiin jo perumaan leudon sään vuoksi, mutta moottorikelkkailun Stadion snowcross järjestetään Raksilan pesäpallostadionilla tulevana perjantaina ja lauantaina suunnitelmien mukaan.

Tapahtuman promoottori Heikki Aitto-oja myöntää, että sääolot teettävät järjestäjille paljon ylimääräistä työtä.

– En ole ikinä kokenut tällaista painetta ja stressiä. Melkoista taistelua on ollut, kun vesisade on sulattanut lumia pois.

Valmistelut alkoivat maanantaina Raksilan stadionilla, jonne on ajettu jo yli sata kuormaa Oulun alueen luistelukentiltä kerättyä lunta.

– Kyllä me saamme rakennettua näyttävän radan – niin kuin aina ennenkin. Radasta vain tulee 4–5 kertaa kalliimpi kuin normaalisti. Konetyö maksaa, Aitto-oja huomauttaa.

Hänen mukaansa viidettä kertaa järjestettävästä tapahtumasta on tulossa vaikeuksista huolimatta historian suurin.

– Kuljettajia on ilmoittautunut mukaan yli 160.

– Bothnia cupista on tulossa tämän kauden maailman suurin Pro-luokan kilpailu tähän mennessä, sillä mukaan on ilmoittautunut 27 Euroopan kovinta kuskia. Se on enemmän kuin yhdessäkään toisessa kilpailussa Suomessa, Ruotsissa tai Yhdysvalloissa tällä kaudella.