Ammattilaisnyrkkeilijä Eva Wahlström puolusti jälleen onnistuneesti WBC-liiton ylemmän höyhensarjan MM-vyötä varhain lauantaina Suomen aikaa. Wahlström säilytti MM-tittelinsä nyrkkeilypääkaupunki Las Vegasissa, kun kymmeneräinen ottelu Yhdysvaltain Ronica Jeffreytä vastaan päättyi ratkaisemattomana.

Huhtikuusta 2015 mestaruusvyötä hallinnut Wahlström puolusti MM-titteliään viidennen kerran.

– Huikea matsi. Luulin, että olisin voittanut niukasti, koska löin kovempia osumia ja torjuin itse vastustajan lyönnit. Jeffrey löi enemmän ja aktiivisemmin, mutta koin osuneeni lyönneilläni. Kiva, että selvisin näin rajusta matsista ilman vammoja. Harvoin niin käy, Wahlström kertoi STT:lle puhelimitse.

– Täytyy muistaa, että nyt oltiin Amerikassa amerikkalaista vastaan, ja ottelussa oli neljä amerikkalaista tuomaria. Siihen nähden tasapeli on hyvä tulos.

Wahlström sanoi, ettei olisi voinut tehdä ottelussa yhtään enempää, vaikka olisi halunnut.

– Paineet olivat aika isot ja myös aikaero oli raju, vaikka viikon ehdimme olla täällä ennen ottelua. Jännitys meni jalkoihin. Sellaista ei ole tapahtunut aiemmin. Tarkoitukseni oli tehdä valehyökkäyksiä, mutta en pystynyt. En pysynyt ottelusuunnitelmassa, koska jalat eivät pitäneet. Sellaista alkukantaista jännitystä, Wahlström, 38, kuvaili.

Seuraava ottelu loppusyksystä?

Wahlströmin ottelun järjesti nyrkkeilylegenda Roy Jones Junior, jonka promootioyhtiön kanssa suomalainen jatkaa yhteistyötä.

– Jatketaan täällä Amerikoissa. Ollaan puhuttu kolmen ottelun diilistä. Seuraava matsi voisi olla loppusyksystä. Myös miehelleni Niklas Räsäselle on kaavailtu ottelua täällä, Wahlström paljasti.

Seuraavaksi Wahlström kertoi suuntaavansa lasten kanssa vihdoin kesälomalle.

– Tämä on ollut aika raskasta aikaa, kun MM-ottelu on siirtynyt ja siirtynyt. Motivaatio on ollut kuitenkin koko ajan korkealla. Kiva, kun kuviot ovat vähän muuttuneet.

Wahlström on voittanut ammattilaisurallaan 22 ottelua, hävinnyt kerran ja otellut kaksi ratkaisematonta. Ensimmäisen tappionsa hän kärsi viime joulukuussa Irlannin Katie Taylorille New Yorkin legendaarisessa Madison Square Gardenissa.