MM-sarjaa johtava Hamilton: Ferrarit on vaikea voittaa

Formula ykkösten MM-sarjaa johtava Mercedes-kuljettaja Lewis Hamilton myöntää Ferrarien nopeuden.

Maranellon punaiset ovat voittaneet kolme kilpailua peräkkäin, kun Charles Leclerc oli etevin Spassa ja Monzassa, ja Sebastian Vettel voitti pitkän tauon jälkeen Singaporessa.

BBC:n haastattelussa Hamilton pohdiskeli Ferrarien todistaneen vauhtinsa muillakin kuin nopeilla radoilla.

– Aivan selvästi auto toimii hyvin missä tahansa. Tulee olemaan erittäin vaikeaa voittaa heidät, Hamilton sanoi.

– He ovat niin nopeita suorilla emmekä voi kilpailla heidän kanssa suoranopeuksissa. Mutta me olemme voittaneet ennenkin autolla, joka ei ollut paras. Se on todellakin kiinni siitä, kuinka toimimme läpi kisaviikonlopun, Hamilton jatkoi.

Hamilton on kerännyt 296 ja suomalaistallitoveri Valtteri Bottas 231 pistettä. Leclerc ja Red Bullin Max Verstappen majailevat 200 pisteessä. Saksalaiskonkari Vettelillä on 194 pistettä. Hamilton paalutti asemansa mestaruustaistelussa, kun hän voitti seitsemän kauden kymmenestä ensimmäisestä kilpailusta.

Singaporessa Hamilton jäi neljänneksi ja on voittanut vain yhden viidestä viime kilpailusta.

– Et voi tajuta, kuinka kovaa teemme työtä taustalla. Jopa niissä kilpailuissa, jotka olemme voittaneet, emme ole voittaneet helpolla, vaikka se saattaa siltä joskus vaikuttaa, Hamilton alleviivasi.

Tällä viikolla F1-sirkus näyttäytyy Venäjän Sotshissa, missä ajetaan MM-pisteistä sunnuntaina.