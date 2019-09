Miestenniksen vallanvaihto siirtyi 2020-luvulle – lajilegenda Nadal piti nousukas-Medvedevin täpärästi aisoissa

Espanjalaiskonkarille Yhdysvaltain avoimista jo uran 19:s grand slam -titteli.

Valta miestenniksen kaksinpelin huipulla pysyy yhä tiukasti tutuissa näpeissä. Lähellä vallanvaihto oli kauden viimeisessä grand slam -turnauksessa Yhdysvaltain avoimissa, mutta espanjalaiskonkari Rafael Nadal pystyi pitämään lähes viisituntiseksi venyneessä finaalissa venäläisnousukkaan Daniil Medvedevin aisoissa. Kakkossijoitetun Nadalin voittolukemat New Yorkissa olivat viisieräisessä ottelussa 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4. Nadal kuittasi turnauksen ykköstilastaan 3,85 miljoonaa dollaria.

Nadalille grand slam -titteli oli jo uran 19:s ja kaikkiaan neljäs Yhdysvaltain avoimista. Nadal, 33, on enää yhden suurvoiton päässä Sveitsin Roger Federerin ennätyksestä.

Miestenniksen superkolmikko Nadal–Federer–Novak Djokovic on vienyt jokaisen grand slam -tittelin viimeisenä kolmena vuotena.

– Olisin mielelläni se, joka voittaa eniten grand slameja, mutta en ajattele tai harjoittele joka päivä sen takia. Pelaan tennistä, koska rakastan sen pelaamista. Tennis on enemmän kuin grand slamit, Nadal kertoi AFP:n mukaan.

Nadalista tuli ensimmäinen miespelaaja, joka on valloittanut viisi grand slam -titteliä täytettyään 30 vuotta.

– Olen saavuttanut urallani paljon enemmän kuin mitä koskaan ajattelin ja mistä unelmoin. En usko, että olisin onnellisempi, jos saisin lisää voittoja. Minulle mielihyvää tuo, että teen parhaani. Siinä asiassa olen erittäin tyytyväinen itseeni, Nadal tunnelmoi.

Nadal ei myöskään jahtaa härkäpäisesti maailmanlistan ykkössijaa, jota serbialainen Djokovic pitää tällä hetkellä hallussaan.

– On mahtavaa olla mukana siinä taistossa, vaikka se ei ole taistelua minulle. Tavoitteenani on pelata mahdollisimman pitkään ja olla kilpailukykyinen, Nadal sanaili.

1990-luvulla syntyneiden kirous säilyi

Medvedevin tappio merkitsi, ettei 1990-luvulla syntynyt miespelaaja pystynyt vieläkään mestaruuteen grand slam -tasolla. Ennen Medvedeviä 90-luvulla syntyneistä miehistä kirousta ovat yrittäneet murtaa Kanadan Milos Raonic kertaalleen ja Itävallan Dominic Thiem kahdesti.

Loppuottelun pelaajilla oli valtava kokemusero, sillä Nadalille finaalikoitos oli jo uran 27:s. Medvedev ei ollut edennyt suurturnauksissa aiemmin edes puolivälieriin.

– Nämä kolme pelaajaa ovat legendoja. He pelaavat uskomattomalla tavalla. Me nuoret yritämme varmasti parhaamme, mutta heiltä erän tai pelinkin vieminen on vaikeaa, 23-vuotias Medvedev myönsi.

Finaalitappiosta huolimatta vitossijoitetun Medvedevin loppukesä oli menestyksekäs. Medvedev voitti Cincinnatin turnauksen ja rynnisti finaaliin Pohjois-Amerikan kovilla kentillä myös Montrealissa ja Washingtonissa. Tuoreella maailmanlistalla Medvedev kapuaa jo neljänneksi – superkolmikon vanaveteen kovimmaksi uhkaajaksi.