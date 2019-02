Miesten viestijoukkue haaveilee MM-mitalista kymmenen vuoden tauon jälkeen – mukana Hakola, Heikkinen, Hyvärinen ja Niskanen

Suomi elättelee ohutta haavetta miesten 4x10 kilometrin viestin mitalista perjantaina Seefeldin MM-laduilla. Kuten viestin konkari Matti Heikkinen torstaina totesi, viesti on suomalaisen mieshiihdon tasonmittari.

Edellisen kerran suomalaiset voittivat arvokisoissa miesten viestimitalin kymmenen vuotta sitten Liberecin MM-kisoissa. Suomi oli silloin pronssilla, ja joukkueesta on jäljellä enää silloinen avaaja Heikkinen.

– Silloin ei mennyt ihan käsikirjoituksen mukaan, kun ensimmäinen työntö, ja sauva poikki, Heikkinen muisteli.

Heikkisen mukaan Suomi on ollut monta kertaa samalla loppusuoralla mitalivauhdin kanssa, mutta sijoilla 4–5. Viime talvena Suomi oli neljäs, MM-Lahdessa viides.

– Jos mitali tulee, silloin kaiken pitää onnistua, Heikkinen sanoi.

Heikkinen jätti keskiviikon 15 kilometriä hiihtämättä ja on tyytyväinen ratkaisuunsa.

– Olen palautunut hyvin, ja on mukava lähteä hiihtämään kovaa, Heikkinen sanoi. Viestin jälkeen hänellä on ohjelmassa vielä 50 kilometrin kisa sunnuntaina.

Hakola tai Hyvärinen ankkuriksi

Seefeldissä Heikkinen hiihtää viestiä vapaalla hiihtotavalla ja todennäköisesti kolmososuudella. Perinteisen hiihtotavan kakkososuus on korvamerkitty Iivo Niskaselle. Muut hiihtäjät ovat Ristomatti Hakola ja Perttu Hyvärinen. Hakolaa on pedattu avausosuudelle koko kauden, ja Hyväriseltä on tällä kaudella sujunut vapaa perinteistä paremmin.

– Pyörittelimme eilen palaverissa muutamia variaatioita. Katsotaan, jos saataisiin aiheutettua muille joukkueille pientä yllätystä, Hyvärinen sanoi.

– Lähtökohta on se, että saisimme hiihdettyä kovimman mahdollisen ajan.

Hakola sanoi aamun mediatilaisuudessa tuovansa viestin Niskaselle ja tunnusti, että hänelle kynnys on matalampi perinteiselle kuin vapaalle. Hakolan osalta kysymysmerkki on vire, sillä hän ei koe olevansa kauden parhaassa kunnossaan. Ongelmakohta oli sairastuminen helmikuun alussa kotimaassa, ja siitä on yhä juonteita.

– Palautuminen on heikkoa, Hakola sanoi.

Nuorisoläppää jurottavalle konkarille

Keskiviikon pronssimitalisti Niskanen ei ehtinyt kisan jälkeen tehdä edes loppuverryttelyä, joten hän ottaa viestin aattopäivän kevyesti. Ohjelmassa oli kevyttä hiihtelyä ja illalla pieni hölkkä poikien kanssa.

– Saa vähän paikkoja vetreiksi. Suksitestejä ei tarvitse tehdä, sillä täällä on ollut jo yksi märkä päivä.

Perjantaiksi ennustettu vesisade voi tasoittaa joukkueiden eroja ainakin niin, etteivät Keski-Euroopan joukkueet hyödy auringon lämmittämistä oloista, joihin he ovat tottuneet.

Viestijoukkueen nuorisoketjusta Hakola, Hyvärinen ja Niskanen ovat 27-vuotiaita, konkari Heikkinen 35-vuotias.

– Risen (Hakola) ja Peran (Hyvärinen) kanssa olemme heittäneet nuorisoläppää. Ehkä emme enää ole niin nuoria, mutta on ollut henki, että joskus olemme samassa joukkueessa. Sitä on nyt mielenkiintoista lähteä hiihtämään, Niskanen sanoi.

– Matti on ollut silloin jo maajoukkueessa, kun me olemme painaneet nuorten ryhmästä tulemaan. Tuolla hän jurottaa haastattelussa, mutta hän on ollut hyvällä fiiliksellä. Eri mies kuin Pyeongchangissa. Olen luottavainen, että Matti on kauden parhaassa vireessä, Niskanen naureskeli.

Ranska, Ruotsi, Saksa, Italia

Suomi vahvistaa viestikokoonpanon tänään kello 20 Suomen aikaa alkavaan joukkueenjohtajien kokoukseen. Maajoukkuevalmentaja Teemu Pasanen listasi Suomen vastustajiksi eritoten Ruotsin, Ranskan, Saksan ja Italian.

– Mikään noista joukkueista ei ole sellainen, etteikö niitä voisi voittaa, Pasanen sanoi.

Saksalaiset hiihtivät keskiviikon 15 kilometrillä vahvasti, mutta Pasasen mukaan heidän tasonsa ei välttämättä riitä mitalitaisteluun. Olympialaisissa pronssille hiihtäneellä Ranskalla on kova joukkue, mutta se voi olla haavoittuva perinteisellä hiihtotavalla.

– Ruotsilla on myös monta vaihtoehtoa viestijärjestykseksi, Pasanen sanoi.

Italian vahvin lenkki on Francesco De Fabiani, mutta sprinttihiihtäjä Federico Pellegrinolle kymppi on jo pitkä matka. Kaksikon takana taso laskee.

Ennakko-oletus on, että Norja ja Venäjä taistelevat mestaruudesta omassa kastissaan.