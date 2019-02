Mies, joka lensi postimerkkiin – Matti Nykänen muisteli menestyksekkäitä olympialaisia vuonna 2009

Juttu on julkaistu Kalevassa 12.11.2009.

Matti Nykäsen ylivoima oli häikäisevimmillään Calgaryn olympiavuonna.

Ehkä otin, ehkä en.

Valkoiset kirjaimet seisovat ytimekkäästi mustan paidan rintamuksessa.

Me, suomalaiset, tunnemme tämän paidan kantajan. Paitaan kirjailtu sanonta on vain yksi hänen kuuluisista letkautuksistaan, jotka kiertävät kansanperintönä jo sukupolvelta toiselle.

Yleensä pohjaväri on keltainen, se on lööpin väri. Niissä on juotu ja sekoiltu, rakastettu ja erottu, vangittu ja vapautettu, naurettu ja itketty.

Naurun ja itkun pitkä välimatka on käsittämättömän lyhyt. Yksi nauraa näille lööpeille, toinen itkee.

Eli saisiko olla lisää alkoholia? Kenties jotain sekoilua? Haluaisitteko vielä lisää keltaista väriä tähän juttuun?

Ei kiitos.

Palataan mieluummin 1980-luvulle. Sinne, mistä kaikki todella alkoi.

On nimittäin syytä muistaa, mikä tämän kaiken takana on. Sieltä löytyy mäkihypyn suurin legenda.