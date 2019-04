Mercedes edellä Bakuun – Bottas jahtaa tallikaveriaan

Mercedes on ottanut kauden kolmesta F1-kilpailusta kolme kaksoisvoittoa. Neljättä talli lähtee hakemaan Azerbaidzhanin Bakusta. Kuljettajien MM-sarjan kärjessä kilpailuun lähtee Lewis Hamilton, jonka tallikaverina ajaa kolmatta kauttaan Valtteri Bottas. Bakun kisan alla Bottakselta tiedusteltiin, miten hän vertautuu viisinkertaiseen maailmanmestariin Hamiltoniin.

– Kuljettajana moninkertaisen mestarin tallikaverina oleminen on hienoa. Samalla se antaa mahdollisuuden vahvaan talliin. Toisaalta tallikaveriakin vastaan kilpaillaan ja häneen verrataan, joten ei se helppoa ole. Hänet on vaikea päihittää, mutta se on mahdollista. Näen tämän hienona mahdollisuutena, enkä valitsisi mitään muuta tallia, vaikka se voisi olla minulle helpompaa, Bottas ruoti.

Bakussa sattuu ja tapahtuu. Radalla pitää pähkäillä, onko tarkoitus päästä maaliin ja ottaa mahdollisimman iso läjä pisteitä vai voittaa.

– Maaliin pitää päästä, muuten ei voi voittaa. Perimmäinen tavoite on tietenkin voittaa, mutta se se tulee aina riskianalyysin kautta, Bottas tuumi.

Bottas on MM-pisteissä toisena kuusi pistettä Hamiltonia perässä.

Räikkönenkin hakee jatkoa pisteputkelle

Myös Kimi Räikkönen on yltänyt pisteille kaikissa alkukauden kolmessa F1-kilpailussa. Räikkönen tuumi, että pisteitä olisi voinut irrota enemmänkin kuin kuljettajien MM-sarjassa seitsemänteen sijaan oikeuttavat 12, jos kaikki olisi Alfa Romeolla mennyt täysin nappiin.

– Eri syistä emme siihen pystyneet. Otamme sen minkä saamme ja jatkamme kehittymistä, Räikkönen kertasi.

Bakun viikonlopun tavoitteeksi Räikkönen mainitsi "sen tavallisen".

– Yritämme saada autosta kaiken irti ja lopussa näemme tuloksen. Tämä on hankala kisa ja alkukierroksilla tapahtuu aina kaikenlaista. Yritämme välttää ongelmat ja päästä maaliin.

Räikkönen muistutti, ettei voi verrata Alfa Romeon menestystä odotuksiinsa, koska sellaisia ei ollut.

– Kisaviikonloppuna voi tapahtua monenmoista, ja joskus olemme olleet vaikeuksissa. Luulisin, että voimme olla hieman tyytyväisiä, mutta haluamme aina parempaa.