Markus Väisänen palaa Ettan avaukseen – "Äärettömän iso merkitys"

Kaksi kuukautta syyskauden peleistä selkävamman vuoksi sivussa ollut Ettan keskipelaaja Markus Väisänen on joukkueen avauskokoonpanossa lauantaina. Etta kohtaa lentopalloliigan kotiottelussaan Ducksin.

Lähes 400 liigaottelun Väisänen on Ettan kokenein pelaaja.

– Hänellä on ensimmäinen täysipainoinen treeniviikko takana, eikä takapakkia ole tullut. Onhan hänellä äärettömän iso merkitys tälle joukkueelle. Hän johtaa etukenttää ja koko joukkuetta, vaikka ei tietenkään voi olla vielä pelillisesti täydessä iskussa, Ettan päävalmentaja Olli Kuoksa kommentoi.

29-vuotiaan johtajan paluu tulee Ettan nuorelle ryhmälle hyvään saumaan, sillä oululaisjoukkue on valahtanut sarjassa yhdeksänneksi. Takana on kahdeksan peräkkäistä tappio-ottelua. Lauantain vastustaja Ducks on pisteen Ettan edellä.

– Meidän ei kannata miettiä, kuka on vastassa ja milloin. Olennaisinta on oman pelimme tason pitäminen otteluiden sisällä. Kun saamme tason ylös, tulos tulee mukana, Kuoksa toteaa.