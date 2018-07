Marjut Heinonen ampuu kiekon kerrallaan – oululainen konkariurheilija valmistautuu jälleen EM-kisoihin

Marjut Heinonen on todellinen arvokisojen konkari. Oli kisa mikä tahansa, oranssit kiekot lentävät aina samalla tavalla.

On taas se aika vuodesta. Hammasharja ja passi lennähtävät laukkuun rutiininomaisesti, ase sujahtaa koteloon ja matka kohti kilpailuja voi alkaa. Helppoa ja kivaa, mikäli urheilija lähtee lajinsa arvokilpailuihin peräti yhdeksättätoista kertaa.

Haulikkoampuja Marjut Heinonen on yksi niistä urheilijoista, jotka saavat kokea kisareissua edeltävän stressittömyyden. Heinonen on kilpaillut kertaalleen olympialaisissa, seitsemän kertaa MM-kilpailuissa ja kymmenen kertaa EM-kilpailuissa.

Kuudes päivä elokuuta starttaa arvokisareissu numero 19, kun Heinonen lentää Itävaltaan skeetin EM-kisoihin.

Itse reissu ei jännitä, mutta kisatilanteessa sydän pamppailee aina normaalia tiheämmin. Ajatukset on pidettävä ainoastaan seuraavassa kiekossa, muuten ampujan kasetti leviää.

Heinonen on harjoitellut ampumista painetilanteessa veljensä Esa Heinosen avustuksella. Isoveli myös valmentaa siskoaan, joten hän todella tietää, mistä naruista kannattaa vedellä.

– Meillä on joskus keskinäisiä jäätelö- tai kahvikilpailuja. Aina ei tarvitse olla edes mitään panosta, usein kilpailuasetelma riittää. Kun Esa voittaa minut, sen kyllä huomaa. Hän nauttii siitä, Marjut Heinonen nauraa.

Tiukan treenikilpailun jälkeen kuittailu sisarusten kesken on leikkimielistä.

– Voitettu jäätelö syödään nautiskellen toisen naaman edessä. Sellaista se on, veli virnuilee.

EM-finaalissa vuonna 2007

Ampujan kilpailu- ja treenikausi kestää joulukuusta syyskuuhun. Loppuvuodesta alkanut harjoittelukausi on pitänyt sisällään yhteensä viisi ulkomaanleiriä Espanjassa, Italiassa ja Kyproksella.

Valmistautuminen EM-koitokseen otti takapakkia heinäkuun alussa, kun Heinonen oli maailmancupin kilpailuissa Yhdysvalloissa.

Maahan saavuttuaan ampuja sairastui, ja kisa meni pipariksi.

Marjut Heinonen valmentautuu veljensä Esa Heinosen opastuksessa. KUVA: Joel Karppanen

– Se oli tosi harmittava juttu. Halusin kuitenkin ampua, koska olin matkustanut niin kauas. Reissun jälkeen jätin kotimaiset SM-kilpailut väliin, koska en ollut vielä täysin tervehtynyt.

Konkariampuja ei ole asettanut itselleen suuria tavoitteita Euroopan muita huippuja vastaan kilpailtaessa. Heinonen on ampunut EM-kisoissa kertaalleen finaalipaikan arvoisesti Espanjan Granadassa 2007.

– Tavoitteena on, että pystyisin ampumaan kiekko kerrallaan. Ihan sama missä kilpailee, oranssit kiekot lentävät aina samalla tavalla. Ja tuplissa pitää muistaa ampua kaksi kertaa, Heinonen naureskelee viitaten skeetissä ammuttaviin tuplakiekkoihin.

Ammunnan vastapainoksi Ylikiimingissä asuva Heinonen työskentelee kaupan alalla. Lisäksi osa vapaa-ajasta kuluu avopuolison omistamien ravihevosten kanssa.

Loka- ja marraskuu ovat ajanjaksoja, jolloin Heinonen heittää haulikon kokonaan pois näkyvistä. Pääkoppa tarvitsee muuta ajateltavaa pitkän kauden jälkeen, eikä aseeseen luoda katsettakaan. Pienen treenitauon jälkeen uusi into löytyy helposti.

– Vaikka välillä haluaisinkin, että elämäni olisi pelkkää ammuntaa, minulla on myös muutakin elämää. En voi alkaa verrata muiden ampujien vuosittaisia laukaisumääriä omiini. Suurin osa tekee tätä hommaa ammatikseen.

Valmentajaveli on ampunut itsekin

Oulunsalon ampumaradalla on alkamassa sisarusten välinen valmennustuokio. Esa ja Marjut Heinosen välinen yhteistyö on toiminut muutaman vuoden ajan.

Isoveli pääsee vihdoin ja viimein avaamaan sanaisen arkkunsa, kun Marjut suuntaa kuvaajan kanssa ampumapaikalle.

– Nyt voin puhua suuni puhtaaksi, Esa Heinonen heittää.

Läheisen kaksikon valmennussuhteesta huolimatta sopu ampumaradalla ja sen ulkopuolella on säilynyt.

– Marjutista on tullut helpompi valmennettava. Hän uskoo neuvojani helpommin. Ehkä hän on havainnut, että minulta tuleekin ihan hyviä ohjeita.

Entisenä ampujana valmentajan on helppo samaistua siskonsa tuntemuksiin liipaisinta painaessa. Kisatilanteessa valmentajan hermot ovat koetuksella.



– Oman valmennettavan työskentelyn seuraaminen on paljon jännittävämpää kuin se, että ampuisin itse. Suoritukseen ei voi vaikuttaa millään tavalla.



Arvokilpailuihin Esa Heinonen ei ole lähtenyt, siihen Suomen ampumaurheiluliiton resurssit eivät riitä. Mukana on ainoastaan maajoukkueen skeet-valmentaja. Yhteydenpito onnistuu puhelimien välityksellä.



– Ideaalitilanne on se, että jokaisella ampujalla olisi henkilökohtaiset valmentajat mukana. Ehkä vielä jonain päivänä.