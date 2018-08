Marigold IceUnityn muodostelma vahvistuu ensimmäisellä miesluistelijalla

Muodostelmaluistelun hallitseva maailmanmestari Marigold IceUnity saa ensimmäisen miesluistelijansa, kun tulevalla kaudella joukkueessa luistelee 19-vuotias Simoeemil Nurmela.

- Tämä tuo mukanaan erilaisuutta, joka on tervetullut muutos joukkueeseen kokonaisuutena. Joukkueen jäsenenä Simoeemil on tasavertainen jäsen, joka joutuu tekemään samalla lailla töitä siinä missä muutkin, Marigold IceUnityn valmentaja Anu Oksanen kertoi tiedotteessa.

Kauden päätapahtuma on huhtikuussa Helsingissä järjestettävät MM-kilpailut. Joukkue työstää parhaillaan uutta ohjelmaansa.

- Ohjelmien rakennetta ja teemoja on täytynyt miettiä hiukan eri vinkkelistä kuin aiemmin, jolloin koreografia luotiin ryhmälle naisia. Toisaalta uuden ajattelu sopii, sillä meille on tärkeää uusiutua vuodesta toiseen. Tavoitteemme on uusia MM-kulta keväällä kotiyleisön edessä, Oksanen linjasi tavoitteen.