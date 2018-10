Mäkimaajoukkue on yksi nuorimmista kautta aikain – ja tekee töitä tuplamäärällä

Suomi lähtee alkavaan miesten mäkihyppykauteen hyvin nuorella A-maajoukkueella, ehkäpä jopa historiallisen sellaisella.

– En ole tilastoja tutkinut, mutta luulisin että tämä on yksi nuorimmista A-maajoukkueista kautta aikain. Ellei jopa nuorin, päävalmentaja Lauri Hakola sanoo.

Muutos on ilmeisen välttämätön. Edeltäjäänsä Andreas Mitteriä kahden vuoden ajan avustanut Hakola astuu päävalmentajaksi tilanteessa, jossa suomalaishypyt ovat aikalailla pohjalla: viime kaudella maailmancupissa pisteille pääsivät vain Antti Aalto (54:s, 13 pistettä) ja Eetu Nousiainen (66:s, kuusi pistettä).

Hakolalla ei ole oikotietä takaisin huipulle. Sinne tähdätään työnteolla eli harjoitushyppymäärän tuplaamisella noin kuuteensataan.

– Kyllähän taitojen oppimisessa on muitakin elementtejä kuin määrä, mutta määrä on yksi keskeinen. Määrät eivät ole älyttömän isoja, mutta muutos viime kauteen nähden on iso, Hakola kertoo.

– Hyppääjät ovat ottaneet muutoksen ihan kohtuullisen hyvin. Toki siinä on taiteilu sen kanssa, ettei homma mene suorittamiseksi. Vaihdetaan olosuhteita, välineitä, pyritään pitämään homma raikkaana. Mutta eihän se aina ole ruusuilla tanssimista, kun kovaa harjoitellaan. Ja ehkä ei pidä ollakaan.

Aallon, 23, ja Nousiaisen, 21, ohella A-maajoukkueessa ovat Andreas Alamommo, 19, ja joukkueen nestoriksi nouseva Jarkko Määttä, 23.

– Jarkko tokaisi tuossa yksi päivä, että hittolainen, tajusin juuri että minähän olen aina ollut joukkueen nuorin, ja nyt olenkin vanhin, Hakola virnuilee sukupolvenvaihdoksesta ja sen valkenemisesta kaikille.

– Isähahmo? En nyt ihan koe sitä sellaisena, jo kahdeksan vuotta sitten maailmancup-debyyttinsä hypännyt Määttä itse nauraa Janne Ahosen manttelin perimisestä.