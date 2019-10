Mäkilegenda Ahonen häärii yhdistetyn maajoukkueen apuna: "Nyt olemme varmasti tässä kilpailijoiden tasolla"

Yhdistetyn hiihtäjien päävalmentaja Petter Kukkonen jäsentelee selkeästi mutta vuolaasti maajoukkuetoiminnan uudistukset. Sipoon ampumaradalla järjestetty yhdistetyn mediapäivä vahvistaa, että suomalaiset pyrkivät lajissa yhä päättäväisemmin maailman kärkeen.

– Nyt on hyvä kokeilla juttuja, kun talven ohjelmassa ei ole arvokisoja, Kukkonen perusteli pitkää muutosten listaa.

Maailmancupiin keskittyvät Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Leevi Mutru ja Arttu Mäkiaho sekä nuorten MM-kisoihin tähtäävät Wille Karhumaa ja Perttu Reponen harjoittelevat entistä yhtenäisemmin ja maajoukkueohjelmin myös arjessa.

Ohjelmiin on piirretty nyt myös lomat. Ensimmäinen huili osui elokuun ensimmäiselle viikolle. Toinen alkoi Sipoon ampumaradalta, missä joukkue kokeili haulikkoammmuntaa.

Lomista on haettu piristystä etenkin mäkiosuuteen, joka suomalaisilla piiputti pahimmin viime talvena. Lisäksi mäkiharjoitukset on tehty mahdollisimman virkeänä, ja hiihtoharjoittelu on tehty mäen ehdoilla. Hiihtoharjoittelua on myös vähennetty.

– Hapenottokykyä mittaavissa testeissä on silti saatu hyviä tuloksia, Kukkonen vakuutti.

Testi kohti Pekingin kisoja

Maajoukkueen mukana reissaa mäkisuuruus Janne Ahonen, joka hoitaa mäkihypyn kaiken varustehuollon. Ennen hän teki puvut, mutta nyt hän vastaa myös suksihuollosta, suksien profiileista ja siteistä.

– Janne kulkee joukkueen mukana, joten tarvittavat muutokset voi tehdä heti kisapaikalla. Tätä mahdollisuutta meillä ei ennen ollut. Nyt olemme varmasti tässä kilpailijoiden tasolla, Kukkonen ennakoi.

Eräänlainen uudistus on myös Pekingin 2020 olympialaisten varalta vuodenvaihteessa tehtävä testi. Maajoukkue valmistautuu Val di Fiemmen maailmancupiin (10.–11. tammikuuta) kuin kyse olisi Pekingin kisoista, missä kilpaillaan korkealla.

– Käytämme alppimajoja, alppitelttoja ja menemme vuoristoon kymmeneksi päiväksi ennen kuin laskeudumme kisapaikalle noin 1 300 metriin, Kukkonen kertoi.

– Selvitämme, miten kukin urheilija sopeutuu korkeaan ilmanalaan.

Lisäpituutta ja itseluottamusta

Kukkosen luottonelikko pyrkii maailman parhaaksi yhdistetyn joukkueeksi. Suomi pääsee Saksan tuntumaan, jos jokainen saa hyppyihinsä päävalmentajan sanoin "3–5 metriä lisäpituutta" ja saman verran itseluottamusta.

Herola lähtee maailmancupiin joukkueen ässänä.

– Ilkka on nyt levännyt ja energinen. Odotan häneltä uran parasta kautta, Kukkonen sanoi.

Hirvonen hakee polvivaivojensa jäljiltä edelleen hyppytuntumaa, mutta suksi luistaa.

– Eero on hapenottotestin perusteella viime talven tasolla, mutta vielä nopeampi. Häntä on vaikea voittaa kiritilanteissa, Kukkonen paljasti.

– Artun ja Leevin ominaisuudet ovat parantuneet. Hyppy ei ole heilläkään fysiikasta kiinni.