Mäkäräisen osumatarkkuudessa suurta vaihtelua – piileekö ratkaisu perusjutuissa?

No.. Kaisa on antanut suomalaiselle (ampuma)hiihtourheilulle jo niin ison panoksen että sama miten MM-kisat menee. Monesti me seuraajat vaadimme jatkuvaa menestystä urheilijoiltamme. Se on tietysti 'oikeutettua' jos heitä tuetaan kansallisin varoin. Kaikki ei mene aina kuin Strömsöössä. Se mitä nykyajan huippu-urheilu pitää erimaissa sisällään,, sitä on sivullisen vaikea ymmärtää ja ennenkaikkea tietää.