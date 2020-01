Mäkäräinen kiipesi takaa-ajossa 18 sijaa liippaisilla laduilla – "Joskus tollanen vähän vaikea hiihtoalusta aiheuttaa sen, etteivät jalat rentoudu kunnolla"

Kultaa on nyt Norjalla

hopeaa, Paulinalla

Pronssia, on Hannalla

pettymys, Kaisalla..

Kultaa on nyt Norjalla

taas Tiril, iloitsee

Hopeaa, on Paulinalla

ystävät, halailee

Pronssia, on Hannalla

vielä, tuulettelee

Nuhaa, piisaa Kaisalla

pian, jo paranee..