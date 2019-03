Mäkäräinen kavahtaa jäähdyttelemistä: Jos hiihdetään, niin hiihdetään tosissaan

Ampumahiihtotähden uran jatko on kiinni motivaatiosta, terveydestä ja kehittymisen näkymistä

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräisellä on haluja jatkaa uraansa vielä vuoden verran. Joensuulaisen jatkaminen vaatii kuitenkin palasten loksahtamista kohdalleen, sillä jäähdyttelemään Mäkäräinen ei suostu.

– Jos hiihdetään, niin sitten hiihdetään tosissaan, Mäkäräinen linjasi lauantaina Äänekosken SM-hiihtojen maalialueella.

Mäkäräinen puntaroi uransa mahdollista jatkumista usealla muuttujalla. Suomen seuratuimpiin urheilijoihin kuuluva Mäkäräinen miettii, onko hänellä motivaatiota, onko terveys kohdallaan ja onko harjoittelukuvio sellainen, että hänen on järkevää jatkaa.

– Haluan työrauhan, että saan selviteltyä asioita. Tämä on joukkuelaji. Tarvitsen ympärilleni sellaisen joukkueen, joka pystyy viemään minua eteenpäin, 36-vuotias Mäkäräinen sanoi.

Apu tarpeen ampumapenkalle

Mäkäräinen arvioi joutuneensa tekemään turhan paljon töitä yksinään. Mäkäräisen fyysisestä vireestä vastaa tuttu luotsi Jarmo Punkkinen, mutta ampumisessa apu on ollut epäsäännöllistä. Juuri ampumapenkalla Mäkäräisen menestys ratkeaa, sillä hyvälläkään hiihtäjällä ei ole varaa useisiin ohilaukauksiin.

– Ei saisi olla sellaisia harjoituksia, joissa ei ole ketään kaveria, lähinnä valmentajaa, Mäkäräinen sanoi.

Terveyskuvioiden selvittelyssä menee Mäkäräisen mukaan kuukauden verran.

– On sellaisia asioita, jotka vaikuttavat ratkaisevasti tekemiseen. Ei ulospäin näkyviä juttuja, mutta sellaisia, jotka vaikuttavat sekä ammuntaan että hiihtoon, Mäkäräinen kertoi, muttei halunnut valottaa terveysmurheitaan tarkemmin.

Halu kilpailla väsyneenäkin

Maaliskuisissa ampumahiihdon MM-kisoissa mitalitta jäänyt Mäkäräinen totesi olevansa kauden jäljiltä henkisesti ja fyysisesti väsynyt. Silti hän haluaa kisailla vielä pari viikkoa kevätladuilla.

– Työt on tehtävä, ja kausi on kesken. On järkevää jatkoa ajatellen hiihtää niin kauan, kun on lumia. Silloin voit siirtää harjoituskauden alkua myöhempään kevääseen, eikä väsy tule seuraavana syksynä niin aikaisin vastaan, Mäkäräinen perusteli.

Lauantaina Mäkäräinen lähti maastohiihdon 10 kilometrin kisaan mitali mielessä, mutta jäi kolmen parhaan palkintosijasta 13 sekuntia. Mäkäräinen oli Krista Pärmäkosken hallitsemassa kisassa viides ja jätti Seefeldin MM-kisahiihtäjistä taakseen muun muassa Riitta-Liisa Roposen ja Laura Monosen.

– Tiesin, etten haasta Kristaa, mutta toivoin olevani mitaleilla. Harmi, että lopussa tuli isot erot, ladun laskuosuuksien vauhtiinsa tyytymätön Mäkäräinen sanoi.

Sunnuntaina hän kilpailee oman lajinsa SM-kisoissa Hämeenlinnassa ja ennakoi Ahvenistolle vesikelimeininkiä.