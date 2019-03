Mäkäräinen ampui viimeiseltä paikalta neljä ohi – toiset mitalittomat MM-kisat 2010-luvulla

Ampumahiihtotähti Kaisa Mäkäräinen ei saanut oikaistua koko Östersundin MM-kisojen aikaista alavirettään ja -kuloaan, ja kisat päättyivät päätöspäivän yhteislähdön 23. sijaan. Sen myötä kisojen saldo jäi puhtaasti tulossijoilla mitattuna huonoimmaksi sitten Östersundin edellisten MM-koitosten 11 vuotta sitten.

Kolme ensimmäistä ampumapaikkaa yhteensä kahdella sakolla selvittänyt Mäkäräinen oli mitali- ja jopa voittotaistossa, kun kärkiporukka saapui viimeiseen ammuntaan. Armottomassa lumipyryssä ja tuulten riepottelussa Mäkäräinen paukutti pystypaikan neljään sakkokierrokseen.

– Äärettömän huono ammunta. En nyt äkkiseltään sano, että oli kyse siitä, ettei tällä kertaa kestänyt sitä tilannetta. Mutta olosuhteista ei ollut mielestäni kyse, ainakaan tuulen puolesta, kuului ampumavalmentaja Juha Papinsaaren ensireaktio heti ammunnan jälkeen.

Satoja tiukkoja paikkoja upealla urallaan läpi käynyt urheilija ei itsekään ajatellut, että tilanteessa olisi ollut kyse hermoilusta.

– Ei. Kyllä se oli vain fyysisesti niin vaikeaa. Tulin siihen ihan rauhallisesti ja enempi niin, että kaikki on vielä mahdollista. Olosuhde oli vain niin vaikea, ja siellä oli tyttöjä, jotka sen hallitsivat. Minä en ole sitä täällä oikeastaan missään kisassa hallinnut, Mäkäräinen sanoi.

– Välillä osuu, välillä ei osu. Se on ollut sellaista koko talven, niin myös näissä kisoissa. Ja tänään osui muuten ihan hyvin, mutta viimeisestä pystystä ei. Siinä oli vaikeammat olosuhteet, ja kun joutui aika koville ladulla ja tuli siihen aika puhki, niin ei vain saa hommaa kasaan. Tuo olosuhde on vain sellainen, mitä en ole oikeastaan ikinä saanut haltuun pystystä. Se on enemmän sellaista lottoa sitten, myös harjoituksissa. Ei se ole pelkästään kisojen ongelma.

Hiihtoladullakin Mäkäräinen oli lopulta vasta kahdeksanneksi nopein, yli minuutin nopeinta hiihtäjää eli Saksan Denise Herrmannia hitaampana 12,5 kilometrin kisassa. Ilmeisestikään kalusto ei ollut ainakaan ihan täysin tip-top.

– Fyysisesti olo oli hyvä ja hiihto oli ihan jaksavaa. Suksi ei varmasti ollut kisan liukkain, Herrmann pääsi paljon helpommalla kun siinä hänen kanssaan hiihdin. Mutta raskas keli kaiken kaikkiaan.

MM-mitaliputki poikki

Mäkäräinen jäi Östersundissa kauas kärkisijoista. Hän oli pikakilpailussa 12:s, takaa-ajossa 17:s ja normaalimatkalla vasta 45:s. Sekaviestissä hän oli Suomen joukkueessa 10:s ja pariviestissä Tero Seppälän kanssa 12:s.

Yhteislähdön epäonnistumisen myötä Mäkäräisen vuodesta 2015 asti kantanut MM-mitaliputki katkesi. Edelliset mitalittomat MM-kisansa hän kävi 2013 Nove Mestossa.

Voipuneen oloinen Mäkäräinen mietti hetken vastausta kysymykseen "mitä haluaisit sanoa suorituksiasi seuranneille ja sinulta paljon odottaneille suomalaisille penkkiurheilijoille?".

– Tervetuloa seuraamaan harjoituksia. Tuntuu, että sitä helposti puukotetaan, eikä muisteta sitä työmäärää, mitä täällä kaikki urheilijat tekevät. Niin kisan viimeisellä kuin ensimmäiselläkin siinä on niin paljon työtä takana. Eihän tämä loppupelissä ole kuin minun elämä, jota vain aika monet seuraavat.

– Mutta olen pahoillani.