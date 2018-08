Mahtitalleilla eri fiilikset: Ferrari voimansa tunnossa, Mercedes nyrpeänä

Ferrarin Sebastian Vettelin varmaotteinen voitto formula ykkösten Belgian gp:ssä maistui tallipomo Maurizio Arrivabenelle, vaikka Kimi Räikkösen keskeytyksen myötä Mercedes kasvattikin hieman eroa valmistajien MM-taistossa.

– Tänään oltiin viimein ilman pilviä, joten meillä oli mahdollisuus näyttää potentiaalimme, Arrivabene pohjusti Sky Sportsin haastattelussa.

– Näytimme, että automme on vahvempi. Ja superluokan kuljettaja. Odotan (ensi viikonlopun) Monzan kisaa.

Räikkösen päivä oli epäonninen. Arrivabene muisteli kuitenkin vielä lauantaita.

– Sääli Kimiä. Me teimme virheen eilen (Räikkösen jäätyä aika-ajojen lopulla varikolle), ja kun teemme virheen, se on ennen kaikkea minun virheeni.

Mercedes-päällikkö Toto Wolff näki Lewis Hamiltonin kakkossijan ja Valtteri Bottaksen nousun kisan neljänneksi. Silti Wolff "ei nähnyt paljoakaan positiivista".

– Joskus pitää pysyä nöyränä. Kakkossija on hyvä ja saimme molemmat maaliin, toisin kuin Kimi Ferrarilla. Fiilis on silti lannistava, automme ei ollut tarpeeksi nopea ja se on kovaa. Lewis jäi suoralla jalkoihin, Wolff sanoi.

– Emme ole siellä missä meidän pitäisi olla. En näe paljoakaan positiivista tästä päivästä.