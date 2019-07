Maalipörssin kärkinimet vastakkain naisten jalkapallon MM-välieräavauksessa

Jalkapallon naisten MM-kisojen tiistaisesta välieräavauksesta ei maalintekovoimaa puutu. Englannin ja Yhdysvaltain taistossa Lyonissa nähdään turnauksen maalipörssin kolme kärkinimeä.

Yhdysvaltain Alex Morgan ja Megan Rapinoe sekä Englannin Ellen White ovat latoneet vastustajien verkkoon viisi osumaa. Viidessä maalissa on myös Sam Kerr, mutta Australian pelit loppuivat Ranskassa neljännesvälierätappioon Norjalle rangaistuspotkukilpailussa.

– Olen ihaillut Megania ensimmäisestä päivästä alkaen. Hän on voittajatyyppi. Tykkään hänen omaperäisyydestään sekä kentällä että sen ulkopuolella. Megan on maailmanluokan jalkapalloilija, Englannin päävalmentaja Phil Neville suitsutti Rapinoeta AFP:n mukaan.

Kliiniselle viimeistelyosaamiselle on välierässä tarvetta, sillä molemmat maat ovat olleet mestareita myös maalinsa suojelemisessa. Alkulohkossa Englanti päästi avauskamppailussaan Skotlantia vastaan yhden maalin, mutta tämän jälkeen se on pitänyt nollan. Neljännesvälierissä Englanti passitti kotiin Kamerunin 3–0. Samoin luvuin laulukuoroon lähti Norja puolivälierissä.

– Haluan nähdä hymyjä ja vapautuneisuutta. Haluan nähdä meidän pelaavan sillä tavoin kuin osaamme, Neville ohjeisti suojattejaan.

Hallitseva maailmanmestari Yhdysvallat ei ole juuri jäänyt Englantia huonommaksi. Alkulohkossa sen taakse ei tehty osumaakaan, ja molemmissa pudotuspeliotteluissaan Yhdysvallat päästi yhden maalin 2–1-voitoissa Espanjasta ja Ranskasta.

Yhdysvaltain luotsille Jill Ellisille ottelu on erityislaatuinen, sillä hän syntyi Englannin Portsmouthissa, mutta muutti valtameren taakse perheensä kanssa teini-ikäisenä.

Hotellivisiitti nosti hälyn

Ottelun alla joukkueiden välille on saatu pienimuotoista eripuraa. Englantilaiset närkästyivät, kun selvisi, että Yhdysvaltain joukkueen toimihenkilöitä oli käynyt tutustumiskäynnillä englantilaisten hotellilla. Yhdysvallat saattaa muuttaa kyseiseen hotelliin, jos joukkueen pelit jatkuvat Lyonissa.

Nevillen mukaan visiitti oli vastoin hyviä tapoja, mutta Ellis vain kohautteli olkapäitään.

– Asioita pitää suunnitella ja valmistella. Kyse ei ollut ylimielisyydestä. Tällainen on normaalia, Ellis totesi Reutersille.

Yhdysvallat on pelannut joka kerta MM-kisojen mitalipeleissä, ja se on tipahtanut seitsemästä aiemmasta välierästä vain kolmesti pronssiotteluun. Englannilla on MM-tasolta toistaiseksi yksi pronssi.

Keskiviikon välierässä Lyonissa ovat vastakkain Hollanti ja Ruotsi. Hollannilla on mitalitili avaamatta, mutta Ruotsilla on jo hopea ja kaksi pronssia.

Loppuottelu pelataan sunnuntaina välierien tapaan Lyonissa. Välierätaistojen hävinneet maat pakkaavat tavaransa ja suuntaavat lauantaiksi pronssiotteluun Nizzaan.