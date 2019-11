Maakuntaviestien järjestelyt täydessä vauhdissa Nivalan Pyssymäellä – alueelle rakennettu hiihtotunneli, tykkilunta varastossa tuhansia kuutioita

Keski-Pohjanmaan 69. maakuntaviesti hiihdetään loppiaisena 6.1.2020 Nivalan Pyssymäen ulkoilualueella. Kilpailukeskuksena toimii Pyssymäellä hiihtomaja, Pyssyhovin ympäristö ja maasto.

Maakuntaviestijärjestelyt ovat täydessä vauhdissa. Pyssymäen ulkoilualueen maastossa viestilatuja on kunnostettu ja latualuetta levennetty sekä tehty tarvittavia puiden raivaustöitä, jotta stadionilta olisi esteetön näkyvyys latumaastoon.

Lunta on tykitetty viime talvena varastoon yli 7000 kuutioita. Tykkilumi levitetään latupohjille lähempänä loppiaista.

Nivalan kaupunki ja Liikuntakeskus ovat panostaneet merkittävästi Pyssymäen alueen kehittämiseen. Nyt panostus palvelee maakuntaviestiä ja jatkossa kaikkia liikunnan harrastajia.

Isompana yksittäisenä kohteena alueelle on rakennettu hiihtotunneli Pyssymäentien alitse. Lisäksi alueelle on tehty lähes kahden kilometrin mittainen lämmittelylatu, joka palvelee kisojen jälkeen hiihtäjiä kuntolatuna. Lämmittelyladun yhteydessä on suksien luistontestauspaikka.

Maakuntaviesti hiihdetään Pyssymäen yhden, kolmen ja viiden kilometrin pituisilla laduilla. Varasuunnitelmana on kahden ja kolmen kilometrin pituiset tykkilumiladut.

Maakuntaviestin kilpailukutsut lähetetään ensi viikolla. Alustava ilmoittautuminen päättyy 10.12.2019.