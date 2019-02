Maailmanmestari Vetter heittää keihästä Kuortaneella juhannuksena

Keihäänheiton hallitseva maailmanmestari, saksalainen Johannes Vetter kisaa juhannuksena Kuortaneella. Jo aiemmin kisaan on ilmoittautunut olympiavoittaja, niin ikään saksalainen Thomas Röhler.

Vetterin ennätys 94,44 metriä on kaikkien aikojen toiseksi pisin kaari nykykeihäällä. Häntä pidemmälle on heittänyt vain Tshekin Jan Zelezny, jonka maailmanennätys 98,48 on vuodelta 1996.

Kuortaneella Vetter heitti 88,23 metriä vuonna 2016. Saksalaisten tähtäimessä on Kuortaneen kenttäennätys, jota pitää nimissään Suomen ennätysheittäjä Aki Parviainen. Hän heitti 20 vuotta sitten SE:n 93,09.

Kuortaneen kisapäivä on 22. kesäkuuta. Kuortane Games kuuluu Euroopan yleisurheiluliiton EA:n Classic-tason kilpailuihin.