Maailmanmestari Tero Pitkämäki lopettaa uransa, paluu huipulle jäi kiinni jaloista – ”Nyt on tyhjä olo”

Keihäänheiton seitsemänkertainen arvokisamitalisti ja vuoden 2007 maailmanmestari Tero Pitkämäki, 36, ilmoitti maanantaina lopettavansa kilpaurheilu-uransa.

– Koko aikuisiän olen keihästä heittänyt ja lapsuudenkin. Nyt on tyhjä olo, kun se homma on tullut päätökseen, Pitkämäki sanoi Kuortaneella pitämässään tiedotustilaisuudessaan.

Pitkämäen polven eturistisidevamma leikattiin vuoden 2018 elokuussa. Tästä alkoi pitkä kuntoutus. Pitkämäki kertoi, että heittämään hän pääsi vuoden 2019 alkupuolella.

Tähtäin oli tuolloin Dohan MM-kisoissa. Aika ei kuitenkaan riittänyt siihen, että kunto olisi ollut vaaditulla tasolla, vaikka polvi olikin kesän ajan kivuton. Heitot jäivät 75-metrisiksi.

– Jalkojen fysiikka ei ollut siinä iskussa, Pitkämäki sanoi.

Heittäjä arvioi, että kisoihin olisi voinut tulla viitisen metriä lisämittaa.

– Ei missään nimessä niin paljon, että arvokisoihin olisi voinut päästä mukaan.

Tämä todettuaan Pitkämäki vihelsi pelin kesän 2019 osalta poikki jo elokuussa ja päätti kautensa kilpailematta kertaakaan.

Pitkämäki oli jo aiemmin linjannut, että kesän 2020 olympialaiset ovat ehdottomasti päätepiste uralle. Nyt lopettaminen realisoitui jo ennen noita kisoja, sillä motivaatiota kovan harjoittelukauden aloittamiseen ei löytynyt.

Niinpä uran lopettamipäätös hautui tänä syksynä siihen pisteeseen, että maanantaina heittäjä marssi median eteen kertomaan ratkaisustaan.

Mitä Pitkämäki tulevaisuudessa tekee, sitä hän ei osannut itsekään vielä sanoa. Valmennustyötkään eivät ole poissuljettuja.

– Avoimin mielin eteenpäin. Tietysti urheiluhommat aina kiinnostavat, mutta tarkoin mietin, lähdenkö mukaan valmennuspuuhaan, jos tällaista kiinnostusta minua kohtaan on.

Pitkämäki totesi, että kotona ainakin riittää tekemistä, sillä siellä on kolme pientä lasta.

Pitkämäen ennätys on kesällä 2005 heitetty 91,53. Nykyisellä keihäsmallilla suomalaisista pidemmälle on heittänyt vain Aki Parviainen, jonka Suomen ennätys on 93,09. Arvokisamitalien määrällä mitattuna Pitkämäki on kaikkien aikojen menestynein suomalaisheittäjä.