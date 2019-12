Maailman antidopingtoimiston julistama Venäjä-panna herättää vastustusta – Putin: "Venäjän olympiakomitean toimissa ei ole mitään paheksuttavaa"

Olympiakomitea on ryhmä arvokkaita herroja ja rouvia. Eivät varmaankaan ole tehneet koiruuksia joista heitä pitäisi rangaista.

Mutta entäs urheilijat, valmentajat, näytteiden ottajat, näytteiden tutkijat, testitulosten analysoinnit ja kirjaamiset Wadalle? Jos noissa on havaittu systemaattisia väärinkäytöksiä niin eikö mitään rangaistusta saa määrätä? Vaikeaa tuosta on enää erotella kuka oikeasti on toiminut rehellisesti ja siksi kollektiivinen rangaistus olisi mielestäni oikea. Ehkä tuon jälkeen koko systeemi puhdistuu, urheilumaailma toivoisi niin.