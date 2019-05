Luolasta pelastetut thaimaalaiset jalkapallojuniorit eivät tule Helsinki cupiin – "Voihan heitä kutsua jokin muukin vuosi"

Viime heinäkuussa 12 thaimaalaista jalkapallojunioria ja heidän valmentajansa pelastettiin luolastosta. Jalkapallon MM-finaaliin he eivät ehtineet, mutta nyt jalkapallojunioreita on kutsuttu useisiin tapahtumiin.

Viime kesänä luolastosta pelastetut thaimaalaiset jalkapallojuniorit eivät tule Helsinki cupiin, kertoo turnauksen toimitusjohtaja Kirsi Kavanne.

– Teimme tällaisen päätöksen. Emme halunneet vaivata heitä, koska saimme tiedon, että heitä on pyydetty ja kutsuttu niin moneen paikkaan, Kavanne sanoo.

Viime kesänä 12 thaimaalaista jalkapallojunioria ja heidän valmentajansa jäivät rankkasateiden takia loukkuun luolastoon. Pojat olivat luolassa yli kaksi viikkoa. Lopulta kaikki pojista ja heidän valmentajansa saatiin pelastettua.

Viime kesänä Kavanne kertoi Iltasanomien haastattelussa, että he harkitsevat poikien joukkueen "Villisikojen" kutsumista vuoden 2019 Helsinki cupiin.

Helsinki cup ei lopulta esittänyt kutsua joukkueelle, koska he halusivat olla hienotunteisia ja antaa pojille aikaa rauhoittua rankan kokemuksen jälkeen.

– He saavat nautti perheen seurasta ja palata normaaliin arkeen, Kavanne kertoo.

"Asia on agendalla"

Vaikka thaimaalaiset pojat eivät tule tänä vuonna Helsinki cupiin, ei ajatusta heidän kutsumisesta ole kuopattu.

– Voihan heitä kutsua jokin muukin vuosi. Asia on agendalla.

Tämän vuoden Helsinki cupiin on tulossa yksi toinen joukkue Thaimaasta.

Helsinki cup tukee vuosittain ulkomaisia joukkueita, jotta he voivat osallistua turnaukseen.

– Olemme iloisia, että olemme saaneet lohkaistua budjetista osan, jotta voimme tukea joukkueita ja tehdä hyvää siinä suhteessa.

Helsinki cup on yksi Euroopan suurimmista juniorijalkapalloturnauksista, johon osallistuu vuosittain yli 20 000 pelaajaa. Turnausta on pelattu vuodesta 1976 lähtien. Viime vuosina turnauksessa on ollut joukkueita keskimäärin noin 20 maasta.

Maailman katse Thaimaan luolastossa

Viime vuoden kesäkuussa joukko 11–16-vuotiaita jalkapalloilijoita ja heidän 25-vuotias valmentajansa menivät rankkasadetta suojaan Tham Luangin luolastoon. Kun pelaajista ei kuulunut mitään, heitä alettiin etsiä.

Etsintöihin osallistui lukuisia sukeltajia niin Thaimaasta kuin ulkomailtakin. Pelastusoperaatiossa oli mukana myös suomalainen sukeltaja Mikko Paasi.

Ensimmäiset elonmerkit pojista saatiin vähän reilun viikon kuluttua heidän katoamisestaan. Sukeltajat alkoivat toimittaa pojille ja heidän valmentajalleen ruokaa ja lääkkeitä, mutta poikien tuominen ulos luolasta osoittautui hyvin vaikeaksi. Erityisesti tulvavedet vaikeuttivat pelastustöitä.

Operaation vaikeudesta kertoo se, että yksi thaimaalainen sukeltaja kuoli luolaan.

Sukeltajat alkoivat opettaa luolan ilmataskussa olleille pojille ja valmentajalle happinaamarin käyttöä. Lopulta sukeltajat toivat pojat yksi kerrallaan ulos luolastosta.

Tapahtumia seurattiin herkeämättä ympäri maailmaa. Muun muassa miljardööri Elon Musk tarjosi pojille apuaan, ja kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA kutsui pojat jalkapallon MM-finaaliotteluun Moskovaan.

Pojat eivät lopulta päässeet MM-finaaliin, koska finaaliottelu oli liian pian heidän luolasta ulospääsyn jälkeen.