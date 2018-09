Lumilautailun SM-kilpailut järjestetään ensi huhtikuussa Isolla-Syötteellä

Lumilautailun suomenmestaruuksista kisataan Isolla-Syötteellä huhtikuussa 2019.

11.–14. huhtikuuta järjestettävissä kisoissa lajeina ovat slopestyle, big air, crossi ja reilit. Olympialajinakin tunnettu big air on ollut SM kisoissa aiemmin mukana vain vuonna 2016.



– Olemme jo vuosia tehneet töitä parkkiemme eteen ja lumilautailun suomenmestaruuskisojen saaminen meille on hieno tunnustus, Iso-Syötteen yrittäjäperheen jäsen ja valmennusvastaava Mikko Terentjeff kertoo.



Työtä on tehty Terentjeffiin mukaan perusteellisella tasolla palkkaamalla ammattilaisista koostuva parkkitiimi, tarjoamalla mielekkäitä tapahtumia laskijoille ja mahdollistamalla valmentautuminen parkkilaskuun. Syötteellä on jo kolmen vuoden ajan pyöritetty Suomen ainoita lumilautailun alakoululeirejä. Lisäksi Lumilautaliitto on kolmena peräkkäisenä vuonna järjestänyt Iso-Syötteellä kansallisen tason Suomi Tour -kiertueen osakilpailun.



– On mahtavaa, että kilpailijat saavat laskea Suomen pisintä parkkia ja heille päästään rakentamaan pitkä, kolmen hyppyrin rata, Terentjeff kertoo.



Isolla-Syötteellä valmistaudutaan SM-kilpailuihin muokkaamalla parkin maapohjia syksyn mittaan.



– Maapohjia työstetään tällä kertaa parkin alaosassa. Vanhan cornerin paikka ajetaan kummuksi niin, että tulevaisuudessa parkki saadaan kauden alussa auki entistä vähemmällä lumella ja monipuolisempana, Terentjeff kertoo.