Lumilautailun MM-joukkue yhtä miestä vaille valmis, myös Enni Rukajärvi mukana

Suomi lähtee kokeneella joukkueella MM-kisoihin, jotka lasketaan Yhdysvaltojen Park Cityssä 1.–10. helmikuuta. Lumilautaliitto sinetöi Enni Rukajärven, Roope Tonterin, Rene Rinnekankaan, Kalle Järvilehdon ja Anton Lindforsin kisamatkat maanantaina.

– Joukkueemme on yhtä paikkaa vaille valmis. Mikko Rehnberg ja Aleksi Nevakivi taistelevat viimeisestä edustuspaikasta seuraavien viikkojen aikana, maajoukkueen päävalmentaja Antti Koskinen kertoo.

Koskinen on toiveikas, että Suomen menestysputki jatkuu MM-rinteissä.

– Meillä on mukana neljä olympiakävijää. He kaikki ovat laskeneet todella hyvin: uusia temppuja on otettu haltuun ja kisoissa on päästy palkintokorokkeelle. Rukajärvi, Tonteri ja Rinnekangas saivat kutsun X-Gameseihin, mikä kertoo sekin tasosta, jolla nämä laskijat laskevat.