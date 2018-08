Liverpoolin hyökkääjät heti huippuvedossa - liigakausi käynnistyi vakuuttavalla kotivoitolla

Liverpool käynnisti kautensa jalkapallon Englannin Valioliigan iltapäiväpelissä vakuuttavasti. Joukkue kaatoi kotinurmellaan lontoolaisseura West Hamin murskaavasti 4-0.

Liverpoolin hyökkäysosasto osoitti olevansa hurjassa vireessä jo heti ensimmäisessä kamppailussa. Viime kaudella peräti 32 liigaosumaa paukuttanut Mohamed Salah aloitti isäntien maalitehtailun 19. minuutilla. Sadio Mane lisäsi Liverpoolin etumatkaa avausjakson lisäajalla. Mane osui toistamiseen toisen jakson alkupuolella.

Loppulukemat niittasi vaihdosta sisään tullut Daniel Sturridge pari minuuttia ennen täyttä aikaa. Sturridge viimeisteli maalin ensimmäisellä kosketuksellaan.

Saksalaisluotsi Jürgen Kloppin valmentama Liverpool jahtaa ahnaasti ensimmäistä Englannin mestaruuttaan sitten kauden 1989-1990. Viime kaudella joukkue sijoittui liigassa neljänneksi.

Iltapäivän toisessa pelissä Southampton ja Burnley tasasivat pisteen lukemin 0-0.

Tänään pelataan vielä yksi ottelu, jossa kohtaavat Arsenal ja hallitseva mestari Manchester City. Ottelu alkaa kello 18 Suomen aikaa.

Manchester Unitedin Paul Pogba kummastuttaa lausunnoillaan

Manchester Unitedin keskikenttäpelaaja Paul Pogban siirtohuhut eivät ota laantuakseen.

Pogba vei ManUn rangaistuspotkusta 1-0-johtoon perjantaina, kun kotijoukkue voitti Leicesterin 2-1 Valioliigan avauskierroksella. Hän toimi myös ManUn kapteenina.

Voiton jälkeen Pogba julkaisi Instagram-tilillään mystisen kuvatekstin.

- Annan aina parhaani faneille ja joukkuetovereilleni, vaikka ympärillä tapahtuisi mitä, ranskalaistähti kirjoitti.

Myös Pogban tuoreimmat lausunnot herättävät ihmetystä.

- Jos et ole onnellinen, et voi antaa parastasi. On asioita, joista en voi puhua, tai minua sakotetaan, Pogba sanoi BBC:lle.

- Nautin edelleen jalkapallon pelaamisesta, mutta kuten sanoin, jos olo on mukava ja itsevarma, kaikki on helpompaa, Pogba jatkoi.

Pogba on yhdistetty kesällä esimerkiksi Barcelonaan.

Linkki juttuun