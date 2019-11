Liverpool musersi Cityn venyttäen sarjajohtonsa kahdeksaan pisteeseen

Liverpool vahvisti asemaansa jalkapallon Englannin Valioliigan kärjessä, kun se sunnuntaina pelatussa kärkiottelussa kukisti Manchester Cityn selkeästi 3–1. Kotijoukkueen maalit Liverpoolin Anfield-stadionilla viimeistelivät Fabinho, Mohamed Salah ja Sadio Mane, Cityn lohdutusmaaliksi jääneen 1–3-kavennuksen teki Bernardo Silva.

Liverpool sai otteluun mahtialun kahdella varhaisella osumalla. Fabinho paukutti komeasti 6. minuutilla ja 13. minuutilla Salah puski taidolla kauden kuudennen liigamaalinsa.

Vauhtistartin ohella kohua alkuvaiheissa nosti tilanne Liverpoolin rangaistusalueella pallon osuessa Pool-puolustaja Trent Alexander-Arnoldin käteen. VAR-videotuomarointi tuki ottelun erotuomaria, joka ei nähnyt tilanteessa rangaistuspotkuun oikeuttavaa rikettä. Tilannetta seurasi sitten Liverpoolin avausosuma.

– Luulen että pallo saattoi osua käteeni, mutta se osui ensin Bernardo Silvan käteen. Pelaamista on jatkettava, he (Cityn pelaajat) valittivat tuomarille, mutta pelaamista on jatkettava, Alexander-Arnold totesi Sky Sportsille.

– Kysykää tuomareilta, älkää minulta, City-valmentaja Pep Guardiola tyytyi kommentoimaan.

Liverpool on voittanut kauden 12 liigapelistään 11, ainoana pistemenetyksenään tasapeli Manchester Unitedin kanssa 20. lokakuuta. Sarjajohto lauantaina pelinsä voittaneisiin Leicesteriin ja Chelseaan on kahdeksan pistettä, kauden kolmannen tappionsa kärsinyt City on yhdeksän pistettä perässä. Liverpoolin piste-etumatka tässä vaiheessa kautta on suurin Valioliigassa sitten kauden syksyn 1993, jolloin Manchester Unitedin kaula muihin oli tusinan pelin jälkeen yhdeksän pistettä.

– Edellämme on kolme joukkuetta, joiden saumat mestariksi ovat suuremmat. Mutta yritämme. En ole taikuri, en tiedä tulevaisuutta. Mutta seuraavaksi Chelsea kotona (23. marraskuuta), yritämme voittaa heidät, Guardiola sanaili tenttailuun Cityn mestaruusmahdollisuuksista.

Sunnuntain voittajia olivat myös Manchester United ja Wolverhampton. ManU voitti kotonaan Brightonin 3–1 ja nousi liigassa seitsemänneksi, Wolves kaatoi kotonaan derbypelissä Aston Villan 2–1. Wolverhampton on sarjassa kahdeksantena.