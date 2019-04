Litmanenkin kummittelee Juventuksen muistoissa – Ajax mielii Mestarien liigan välieriin 22 vuoden tauon jälkeen

Kun Juventus isännöi tiistaina jalkapallon Mestarien liigan ratkaisevaa toista puolivälieräottelua Ajaxia vastaan, kotijoukkue todennäköisesti ammentaa muistikuvin voimaa vajaan 23 vuoden takaa, Mestarien liigafinaalista Juventus–Ajax.

Juventus voitti 22. toukokuuta 1996 Roomassa pelatussa loppuottelussa Ajaxin rangaistuspotkukilpailun jälkeen 5–3. Edellisenä vuonna Mestarien liigan voittaneen Ajaxin varsinaisen peliajan maalin teki Jari Litmanen, joka osui tolppien väliin myös rangaistuspilkulta.

Rooman finaali-illan jälkeen Juventus on pelannut Mestarin liigan loppuottelussa viisi kertaa ja poistunut kentältä aina häviäjänä. Puolivälierissä tilanne Ajaxia vastaan on viime viikon ensimmäisen kohtaamisen jälkeen 1–1, mutta Juventuksella on puolellaan etu, koska Cristiano Ronaldo pukkasi sille Amsterdamissa vierasmaalin.

Italian liiga Serie A:ta Juventus johtaa ylivoimaisesti 17 pisteellä ennen toisena olevaa Napolia.

– Scudetto (Italian mestaruus) tulee ennemmin tai myöhemmin. Se olisi voinut jo ratketa, jos meillä olisi ollut aina paras miehistö kentällä, mutta tiistain otteluun pitää säästää paukkuja, Juventuksen päävalmentaja Massimiliano Allegri pohjusti uutistoimisto AFP:lle Ajax-kohtaamista.

Barcelona vahvoilla

Juventuksen vakiokokoonpanosta saattaa puuttua pohjevaivainen toppari-kapteeni Giorgio Chiellini, Ajaxilta taas reittään poteva keskikenttämies Frankie De Jong.

Juventus on ennakkosuosikki jatkamaan neljän parhaan joukkoon, mutta matkallaan puolivälieriin Ajax pudotti jatkosta kolme edellistä Mestarien liigaa peräkkäin voittaneen Real Madridin.

Välieräpaikassa on Ajaxille porkkanaa kerrakseen, sillä amsterdamilaisseura on viimeksi yltänyt neljän joukkoon Mestarien liigakaudella 1996–97. Silloin välierissä tuli tappio juuri Juventukselle.

Tiistain toisessa puolivälierässä kohtaavat Manchester United ja Barcelona, joka viime viikon 1–0-vierasvoitollaan otti pitkän askeleen kohti välieriä.

ManU:n mainio espanjalaisvahti David De Gea saa tehdä parhaansa pitääkseen maalinsa puhtaana Barcelonan tutkaparin Lionel Messi–Luis Suarez rynnistäessä. Messi ja Suarez ovat tehneet tällä kaudella kaikissa kilpailuissa yhteensä 66 maalia.