Lippo Pesiksen summa nousi 108 000 euroon – konkurssiin menneestä seurasta paljon hakemuksia palkkaturvaan

Kun Oulun Lippo Pesis ry jätti konkurssihakemuksensa 25. syyskuuta 2018, velkojaluetteloon oli merkitty palkkaturvan saataviksi 33 630 euroa. Nyt maksetun palkkaturvan summaksi on muodostunut noin 108 260 euroa.

Kaleva selvitti Uudenmaan ely-keskuksesta Oulun alueen urheiluseurojen palkkaturvahakemusten tilanteen. Konkurssiin mennyt Lippo Pesis pomppaa suurella summallaan esiin.

– Kyllä se on meidän mittakaavassa iso summa, johtava lakimies Anu Jounio sanoo.

Kaikkiaan Lippo Pesiksen työntekijöiltä on tullut 42 hakemusta. Ely-keskus on tehnyt pelkästään tämän vuoden puolella 36 maksupäätöstä.

Suurin summa on lähes 6 000 euroa, pienin puolestaan vain 200 euron luokkaa. Päätösten suuri määrä selittyy sillä, että yksittäiset työntekijät ovat saattaneet lähettää useampia hakemuksia. On yleistä, että työntekijät heräävät penäämään saataviaan vasta, kun konkurssi on varmistunut.

Lippo Pesis putosi viime kauden päätteeksi Ykköspesikseen. Sen sarjapaikka siirrettiin Pesäpalloliiton päätöksellä Oulun Lippo Juniorit ry:lle, jonka edustustoiminnasta alkoi vastata Läpilyönti Oy.

Joukkueessa on puolen tusinaa samaa pelaajaa kuin viime kaudella, joten todennäköisesti mukana on henkilöitä, jotka ovat hakeneet saataviaan palkkaturvasta. Tilanteessa ei ole työntekijöiden näkökulmasta mitään erikoista, sillä he ovat siirtyneet uuden työnantajan alaisuuteen.

– Jos samat taustahenkilöt alkaisivat välittömästi konkurssin jälkeen toimimaan toisella yrityksellä, voisimme tutkia, voiko uusi yritys olla maksuvelvollinen, Jounio toteaa yleisesti.

Urheilija on usein muutenkin erikoistapaus, sillä hänen sopimuksensa saattaa olla voimassa vain pelikauden loppuun, ja tulot koostuvat osin palkkioista.

Tämän vuoden puolella palkkaturvaan on tullut uusi hakemus tammikuussa JS Herculesista ja helmikuussa Lipottarista. Molemmissa on kyseessä yksittäinen hakija.

JS Herculesin työntekijän summa on noin 4 000 euroa, jonka työnantaja on kiistänyt kokonaan. Hakemus on siirtynyt maaliskuun alussa lausuntokierrokselta esittelijälle.

Lipottarien työntekijän hakemuksen summa on vajaat 5 500 euroa. Hakemus on valmisteluvaiheessa. Lipottaret luopui tammikuussa sarjapaikastaan Superpesiksessä.

Vuonna 2018 tehtiin päätös kahdeksaan Oulun Jalkapallon Tuki ry:n hakemukseen. Maksettu määrä on noin 12 000 euroa.

Hakemukset liittyvät OPS:n nimellä pelattuun jalkapallotoimintaan. Aikaisempina vuosina palkkaturvahakemukset tulivat Oulun Palloseura -jalkapallo ry:stä. Tuolloin palkkaturvaa ei maksettu missään päätöksessä, vaan ne hylättiin pääosin työnantajan riitautuksen perusteella. Osa tapauksista eteni tuomioistuimiin.

Oulun Rotuaarin Pallon kahdelle henkilölle maksettiin vuoden 2017 puolella palkkaturvaa yhteensä 9 800 euroa. Seuran toiminta on loppunut.

Koko Suomen palkkaturva-asiat hoidetaan nykyisin keskitetysti Uudenmaan ely-keskuksessa. Kalevan selvitys ei ole täysin aukoton. Palkkaturvatietoja ei löydy toimialoittain, joten ely-keskus hakee ne pyyntöjen perusteella yksittäin.