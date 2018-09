Lippo Pesiksen sarjapaikka siirtyy Lippo Junioreille – uusi yhtiö vastaa sarjapaikasta

Voi Lippo-parka kun on kuoleman kielissä.

Mutta niin se vaan on ollut pitkän aikaa nähtävissä, että pesäpallo on painumassa Suomessa marginaalilajiksi.

Kyllä ne on kansainväliset ottelut, jotka on palloilulajien suola ja sokeri. Ja sitä ei pesäpallossa ole.