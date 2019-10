Lippo kaivoi Jymy-kortin hihastaan – farmiyhteistyö sotkamolaisseuran kanssa kattaa ensi kesän

Odotellaan tulevaisuudessa Lippo -Sotkamon Jymy paikallispelejä, niissä oli tunnetta mukana aina!

Jymyn kakkosjoukkue pelaa samassa sarjassa, joka ei osallistu Superpesis karsintaan, eikä voi nousta, ihmettelen miksi se on erikoista kirjoittajan mukaan.

Jymyllä on ollut farmisopimuksia aina ja ennenkin ykkösen joukkueiden kanssa, samaa aikaan kun Jymyn kakkosjoukkue on ollut ykkösessä.

Tämä kuvio mahdollistaa laajemman yhteistyön alueella, kuulostaa erittäin hyvältä.

Toivottavasti Jymy tulisi Ouluun pelaamaan myös ensi kesänä Pattijokea vastaan Superpesis ottelun.