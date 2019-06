Lippo haki täydet pisteet Lapista – Kohonen pelasi ensimmäisen kerran Simossa

Lippo on kyllä sarjan suurin alisuorittaja tähän mennessä. Sisäpeli on pääosin kopinlyöntiä, muuta lyöntiä ei juuri osata. Ilman Kohosta joukkue olisi sarjan peränpitäjiä ja noista "lupaavista" nuorista on turha odottaa mitään tulevaisuudessakaan. Tämä Pulkkinen on ainoastaan ollut ihan ok ulkopelissä, mutta muuten todella heikkoa. Ensi viikonlopun peleistä tuskin pisteitä tulossa ellei Salo ja Piri palaa kokoonpanoon.