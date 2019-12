Lionel Messi voitti Kultaisen pallon kuudennen kerran

Barcelonan ja Argentiinan maajoukkueen supertähti Lionel Messi voitti vuoden parhaalle jalkapalloilijalle jaettavan Kultainen pallo -palkinnon (Ballon d'Or) kuudennen kerran. Samalla hän ohitti Portugalin Cristiano Ronaldon ja nousi eniten Kultaisia palloja rohmunneeksi pelaajaksi.

Messi oli voittanut Kultaisen pallon aiemmin 2009–2012 ja 2015. Kuluva kalenterivuosi on tuonut hänelle muun muassa Espanjan liigamestaruuden sekä Espanjan liigan ja Mestarien liigan maalikuninkuudet.

– Toivon että minulla on vielä muutamia vuosi jäljellä nauttia jalkapallosta. Olen tietoinen iästäni. Tällaiset hetket ovat nautinnollisempia, koska tiedän, että lopettamisen hetki on tulossa lähemmäksi, ja se on vaikeaa, 32-vuotias Messi sanoi.

– Jos kaikki menee hyvin, minulla on useampia vuosia jäljellä, mutta tällä hetkellä aika tuntuu lentävän.

Viime vuonna Kultaisen pallon voitti kroatialainen Luka Modric. Tällä kertaa valinnassa toiseksi tuli Liverpoolin Virgil van Dijk.

Naisten Kultaisen pallon voitti yhdysvaltalainen Megan Rapinoe. Rapinoe oli suuressa roolissa, kun Yhdysvallat voitti Ranskassa kesällä pelatun naisten MM-turnauksen.

Rapinoe valittiin MM-turnauksen parhaaksi pelaajaksi, ja myös Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa palkitsi hänet maailman parhaana naispelaajana.