Limingan Niittomiehet aloitti Divarin puolivälierät voitolla – latu auki liigaan asti: "Nousu on pitkässä kuusessa, mutta todellakin mahdollista"

Salibandyn miesten Divarin runkosarjassa toiseksi sijoittunut Limingan Niittomiehet aloitti puolivälieräsarjansa lauantaina voitolla. Loviisan Tor nöyrtyi Kempele-hallissa pelatussa ottelussa maalein 6–3.

LNM voi sinetöidä välieräpaikkansa jo sunnuntaina Loviisassa.

Isäntien sankareita olivat tärkeät 2–1- ja 4–1-maalit iskenyt hyökkääjä Eerik Lukkari sekä 16-vuotias maalivahtilupaus Aki Karjalainen, joka napsi kriittisillä hetkillä tarvitut torjunnat.

LNM:n tarina on mielenkiintoinen. Seura sai paikan Divariin vuonna 2014 Rankoilta Ankoilta.

LNM ei jäänyt yhden tai kahden kauden tähdenlennoksi, vaan on vakiinnuttanut paikkansa toiseksi ylimmällä sarjatasolla.

Samalla LNM on tarjonnut useille lahjakkaille pelaajille inspiroivan kehitysympäristön ja ponnahduslaudan liigaan.

Myös farmiyhteistyö OLS:n liigajoukkueen kanssa toimii joustavasti. LNM:llä ja OLS:lla on kauden aikana jopa yhteinen pelivuoro kerran viikossa.

Nyt LNM pelaa jo niin vakuuttavasti, että unelmointi liigasta ei ole haihattelua. Divarin finaalin voittaja nousee pääsarjaan suoraan ja myös häviäjä saa tilaisuutensa karsinnoissa.

Uniikkia yhteisöllisyyttä

LNM ei ole yhden tai kahden pallojonglöörin show. Liminkalaisryhmän otteista kuvastuvat vahvan joukkuepelin peruselementit: nöyryys ja kurinalaisuus.

Valmentaja Harri Naumanen on tuonut joukkueen peli-identiteettiin uusia pallollisen pelin rakennuspalikoita.

– Yhtenäinen joukkuepeli on aina ollut ja on yhä menestyksen perusta pohjoissuomalaisessa salibandyssä. Kaikki lähtee hyvästä ryhmähengestä, LNM:n kapteeni Juho Laurila painottaa.

– Väitän, että yhteisöllisyys seuramme ympärillä on uniikkia. Kaikki tehdään talkoilla. Uskomatonta, miten täysillä pieni kylä on tässä "Niittarien" touhussa mukana.

Laurila ei julistanut joukkuettaan vielä varmaksi välieriin etenijäksi.

– Tor on helkkarin kokenut joukkue – ja tunnelma heidän hallissaan hurmoksellinen. Siellä tehdään kaikki, että meillä olisi hankalaa.

Joko LNM:n kopissa on hekumoitu ajatuksella liigaotteluista?

– Nousu on pitkässä kuusessa, mutta todellakin mahdollista. Emme haahuile ajatusten kanssa, vaan elämme hetkessä. Tavoite on voittaa jokainen eteen tuleva peli. Jos niin käy, sitten me pelaamme ensi kaudella liigassa, Laurila muotoilee.

LNM:n puheenjohtajan Jukka Teerikankaan mukaan seuran organisaatio ei ole vielä liigakelpoinen.

– Siinä mielessä pelien jatkuminen Divarissa ei haittaisi. Mutta ilman muuta joukkueella on lupa nousta, jos peli kulkee, Teerikangas vakuuttaa.

Divarin putoamiskarsinnassa Merikoski SBT otti helpottavan 7–4-kotivoiton EräViikingit Akatemiasta. Merikosken hyökkäyspelin kapellimestarina hääri tehot 2+2 kerännyt Vesa Heikkinen, joka varmisti viikko sitten Divarin runkosarjan pistepörssin voiton.

Merikoski voi varmistaa sarjapaikkansa jo sunnuntaina Helsingissä, kun putoamiskarsinta EV Akatemiaa vastaan jatkuu.

Katso kuvia Limingan ja Loviisan välisestä ottelusta.