Lihasvammojen ehkäisemiseksi tehdään enemmän kuin koskaan, mutta vammojen määrä lisääntyy

Nykypäivän jalkapallovalmennuksessa tehdään enemmän töitä kuin koskaan ennen vammojen ennaltaehkäisemiseksi. On vammojen ennaltaehkäisyohjelmia, aktivointia, kehonhallintaa, mutta lihasvammoja on huippujalkapalloilussa enemmän kuin koskaan.

- Se on tärkein taistelu, jota käymme joka päivä, FC Barcelonan lääkäri Xavier Valle sanoi vieraillessaan Suomessa syyskuussa. Valle toi Guillermo Amor Torresin Turkuun, jossa hänen takareisivammansa leikkasi ortopedi Lasse Lempainen.

- Olemme tuoneet joukkueeseen vammojen ehkäisyohjelmia, mutta siitä huolimatta lihasvammojen määrä on pysynyt samana tai jopa noussut. Uskomme että syynä on, että pelaajat juoksevat yhä kovempaa ja he juoksevat kovaa yhä useammin. Ei pelkästään juoksemisen määrä ole noussut, vaan kovavauhtisen juoksemisen määrä. Vaadimme pelaajien kehoilta yhä enemmän, Valle sanoi.

Lasse Lempainen on erikoistunut takareisivammoihin.

- Vammoja tulee koko ajan enemmän, vaikkakin suurin osa on lieviä. Uskon, että siihen on monta syytä. Pelaajat tulevat koko ajan vahvemmiksi ja peli nopeammaksi. Kun lihasta treenataan, helposti menetetään sen elastisuutta. Ja kun kireällä lihaksella tulee suunnanmuutoksia, kovia potkuja, liukastumisia, lihas vammautuu helpommin, Lempainen sanoi.

Toinen syy takareisivammojen lisääntymiseen on, että kerran loukkaantunut lihas vaurioituu usein uudelleen.

- Iso osa uusintavammoista on sellaisia, että ne eivät ole edes kunnolla parantuneet, kun ne jo uusiutuvat, Lempainen kertoi.

Ortopedin mukaan syynä tähän on takareiden anatomia, jossa jänne jatkuu lihaksen sisään.

- Kun saadaan tarkka diagnoosi, onko vamma pelkästään lihaksessa vai liittyykö se keskusjännerakenteeseen, niillä on täysin erilainen ennuste ja toipumisaika. Jos pelaajalla on keskusjännerakenteen vamma ja sitä hoidetaan kuin lihasta, mennään pahasti metsään ja uusiutumisen riski on suurempi, jos pelaaja palaa kentälle liian aikaisin, Lempainen kertoi.

"Mutta hän harjoittelee huomenna?"

Vammojen ennaltaehkäisemiseksi Barcelona seuraa jokaisen pelaajan liikkumista harjoituksissa gps-laitteiden avulla. Ideana on huomata piilevät ongelmat mahdollisimman aikaisin.

- Tiedämme miten vasen laitapuolustaja tai hyökkääjä liikkuu, miten paljon he juoksevat ja millä nopeudella. Näin meillä on jokaisella pelipaikalta ja jokaisesta pelaajasta iso määrä dataa, jonka avulla huomaamme, jos pelaajan liikkuminen muuttuu.

Vallen mukaan törmäyksistä ja taklauksista johtuvien nivelvammojen määrä on pysynyt tasaisena.

- Ehkäisyssä työ kuntosalilla on hyvin tärkeää. Toistan pelaajilleni, että voimaharjoittelu tekee heistä parempia pelaajia ja vähentää loukkaantumisia. Ja jos katsot huippujoukkueiden kuvia 20 vuoden takaa, ero pelaajien olemuksessa nykyiseen on valtava.

Bayern Münchenin lääkäri Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt kertoi tänä vuonna ilmestyneessä omaelämäkerrassaan, miten hän tunsi niskassaan päävalmentaja Pep Guardiolan paineen tehdä lääketieteellisiä ihmeitä loukkaantuneille pelaajille.

- Todellako? Sellaista ei ole koskaan tapahtunut minulle, Valle nauroi ennen kuin vakavoitui:

- Tämä on ympäristö, jossa painetta on aina. Pelissä ovat isot budjetit, isot rahat. Pelaajat taistelevat sopimuksista, seurat taistelevat mestaruuksista, joten ympärilläsi on aina painetta. Oli vamma millainen tahansa, valmentaja kysyy aina: mutta hän harjoittelee huomenna, eikö totta?