Lewandowski ja Müller janoavat jatkoa saksalaisjoukkueiden hyville esityksille – "Pelaaminen on helpompaa, kun Thomas on vierelläni"

Bayern Münchenin hirmuvireinen tutkapari mittaa tiistaina Chelsean osaamisen.

Jalkapallon saksalaisjätti Bayern München aloittaa tiistaina Mestarien liigan pudotuspelit, kun se kohtaa vieraskentällä englantilaisseura Chelsean. Bayern tarvitsee tehoja Thomas Mülleriltä ja maalitykki Robert Lewandowskilta, joka jakaa kymmenellä maalilla Mestarien liigan maalipörssin kärkisijan Borussia Dortmundin Erling Braut Haalandin kanssa.

Mestarien liiga on sujunut hyvin saksalaisjoukkueilta, kun Bayernin ja Dortmundin lisäksi myös Leipzig pelaa pudotuspeleissä. Dortmund ja Leipzig voittivat viime viikolla ensimmäisen pudotuspelikierroksen avausosaottelunsa. Tiistaina Bayern janoaa samaa ja odottaa onnistumisia tehokaksikoltaan.

Lewandowski on tehnyt tällä kaudella 38 maalia 32 ottelussa, kun lukuun otetaan Bayernin eri kilpailuissa pelaamat ottelut. Iso osa maaleista on syntynyt silloin, kun Müller on pelannut Lewandowskin vierellä.

– Pelaaminen on helpompaa, kun Thomas on vierelläni. Hän auttaa minua paljon, Lewandowski kehui uutistoimisto AFP:lle.

Thomas Müller sanoo, että haluaa olla aktiivinen vastustajan keskikentän takana. KUVA: ANDREJ CUKIC / EPA

Maaliahne Lewandowski ja työteliäs Müller ovat kova uhka vastustajille. Lewandowski on tehnyt Bundesliigassa 25 maalia, ja Müller on rohmunnut 14 maalisyöttöä.

– Meillä on aina yksi kaveri enemmän rangaistusalueella, kun hän pelaa. Minulla on silloin enemmän tilaa, ja kimpussani ei ole aina kaksi tai kolme vastustajaa, Lewandowski kiitteli.

"Tilantulkitsija" tuntee Chelsean

Müllerillä on hyviä ja huonoja muistoja Chelsean kohtaamisesta. Vuonna 2012 hän teki Mestarien liigan finaalissa johtomaalin Bayernille, mutta Chelsea kiri tasoihin ja ratkaisi voiton rangaistuspotkukilpailussa.

Seuraavana vuonna Bayern kukisti loppuottelussa Borussia Dortmundin, jota Lewandowski tuolloin edusti. Sittemmin vanhat kilpakumppanit Lewandowski ja Müller ovat pelanneet pitkään tutkaparina Bayernissa.

AFP:n haastattelussa Müller nosti jälleen esiin saksankielisen termin "raumdeuter", mikä tarkoittaa vapaasti suomennettuna tilantulkitsijaa. Müller pelaa kärkimiehen alapuolella, mutta etsii vapaata tilaa ja liikkuu laajalla sektorilla sekoittaen vastustajan puolustuspeliä.

Tämän kauden maalisyöttöjen määrä kertoo siitä, että saksalainen pystyy edelleen myös tekemään peliä ja tarjoilemaan pallon maaliahneille joukkuetovereilleen.

– Haluan olla aktiivinen tilassa, joka on vastustajan keskikentän takana. Siellä pystyn eniten tekemään tuhoja vastustajalle. Olen hyökkääjän ja keskikenttäpelaajan sekoitus, Müller luonnehti.

Chelsean ja Bayernin kohtaamisen lisäksi tiistaina pelataan Napolin ja Barcelonan välinen ottelu. Keskiviikkona Lyon isännöi Juventusta ja Real Madrid Manchester Cityä. Otteluparien toiset osat pelataan maaliskuussa.