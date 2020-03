Paralympiatähti miettii jo urheilu-uran jälkeistä elämää, mutta ura voi silti jatkua.

Leo-Pekka Tähti vaikuttaa kaikin puolin teräskuntoiselta ja itseensä luottavalta huippu-urheilijalta espoolaisen liikuntahallin kahviossa. Pyörätuolikelauksen T54-luokan satasen nelinkertainen paralympiavoittaja valmistautuu taas yhteen arvokisojen täyteiseen kauteen. Kesäkuussa mitellään Euroopan mestaruuksista Puolassa ja elokuussa ovat vuorossa paralympialaiset Tokiossa.

Ensimmäiset paralympiakultansa Tähti voitti Ateenasta 16 vuotta sitten. Kelataanko nyt pitkän uran viimeistä kierrosta tai Tähden tapauksessa suoran pätkää?

– En muotoilisi asiaa noin. Varmaankin valmistaudun viimeisiin paralympialaisiin, mutta siitä ei ole tehty päätöstä, mitä ura tuo tullessaan Tokion jälkeen, Tähti sanoi.

Espanjassa talvehtiva paralympiatähti matkustaa kotimaasta Pietarin kautta Sveitsiin, jossa hän pelaa kakkoslajinsa pyörätuolikoripallon eurocupin turnauksessa.

Kisojen peruminen ei hetkauttaisi

Matkustavaisella huippu-urheilijalla viimeaikaiset koronavirusuutiset ovat tietenkin seurannassa. Pahimmissa skenaarioissa on väläytelty jopa Tokion kisojen perumista.

– Terveys edellä pitää tietenkin mennä. Ei se minua välttämättä hetkauttaisi, jos peruttaisiin. Olisihan se ainutlaatuista, kun olympialaisia ei ole ennen peruttu kuin sodan vuoksi.

Hän valmistautuu kisoihin normaalisti. Viime kausi venyi pitkäksi, sillä MM-kisat olivat vasta marraskuussa. Peruskuntokausi alkoi melkein saman tien Dubain jälkeen.

Vuosi 2020 on sen verran tärkeä Tähden uralla, että hän vähentää selvästi kakkoslajiaan koripalloa.

– Pääpaino on kelausharjoittelussa. Tekee päälle erittäin hyvää, kun on enemmän vapaa-aikaa. Myös kropalle jää aikaa palautua.

Mitali mielessä myös 400 metrille

Tokiosta on tarjolla viides peräkkäinen satasen paralympiakulta. Saavutus olisi historiallinen, mikä motivoi Tähteä.

– Kirkkain mitali on tavoite, enkä näe tällä hetkellä yhtään syytä, etteikö se voisi olla realistinen. Marginaalit ovat kuitenkin pienet ja siihen täytyy henkisesti varautua.

Satasen lisäksi Tähti panostaa 400 metrille.

– Vuosi 2018 oli sillä matkalla tosi hyvä. Toisaalta viime kausi palautti maan tasalle. Vuodet eivät ole veljiä keskenään, Tähti totesi.

Hän on ollut 400 metrillä paralympialaisissa parhaimmillaan neljäs Lontoossa 2012. Mainittuna huippuvuonna tuli pidemmän matkan EM-kulta.

Tähti sai vuosina 2004 ja 2008 mitalit myös 200 metriltä, mutta matka poistui sittemmin paralympialaisten ohjelmasta.

Uskaltaisiko Japanista povata kahta mitalia 12 vuoden tauon jälkeen?

– Nelosen erikoismiehillä nopeuskestävyys on parempi kuin minulla. He tulevat lopun niin kovaa, että minun täytyy vetää ekat 200 metriä tosi hyvin. Mutta kyllä se on mahdollista.

Paloa myös urheilu-uran jälkeen

Tähti täyttää kesällä 37 vuotta. Uran loppuminen ja sen jälkeinen elämä ovat olleet jo mielessä.

– Jos ura jatkuu, niin se jatkuu täysillä. Tokion jälkeen alkaa joka tapauksessa uran jälkeisen elämän suunnittelu.

Hän ei vielä kerro tarkemmin suunnitelmistaan, mutta jotain mielekästä tekemistä on tarkoitus hankkia.

– Olen saanut mielenkiintoisia ja varteenotettavia ehdotuksia. Tärkeää on, että löytyy samanlainen palo ja innostus kuin tässä urheilu-uralla on 15 vuotta ollut.

Huippu-urheilijan elämä on sen verran kokonaisvaltaista, että isoja päätöksiä siirtää helposti tuonnemmaksi, eikä anna ajatuksen viedä kokonaan mukana.

– Olen kuitenkin huomannut, että päivä päivältä päätökset ottaa vakavammin. Oikeasti funtsii, että elämä on muutakin kuin huippu-urheilua.