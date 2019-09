Lentopalloliitto käsittelee Joel Banksin jatkoa ehkä jo alkavalla viikolla

Liitto kuuntelee ensiksi pelaajien palautteen

Joel Banksin jatko lentopallomaajoukkueen päävalmentajana ratkeaa mahdollisesti jo alkavalla viikolla. Lentopalloliitolla on mahdollisuus purkaa Banksin sopimus EM-kisojen jälkeen, ja liiton urheilutoiminnan johtaja Sami Heikkiniemi kertoi, että päävalmentajan tilanteen arviointi alkaa pelaajapalautteen kuuntelulla.

– Ensin käydään pelaajapalautteet läpi. En nyt ihan viitsi tänään niitä kysellä, mutta ensi viikolla. Uskon että mahdollisimman pian ensi viikon aikana myös liitossa asia käsitellään, Heikkiniemi kertoi puhelimitse.

Muutamat entiset maajoukkuepelaajat ovat julkisuudessa kritisoineet Banksia, mutta kesän mukana olleista pelaajista arvostelua ei ole julkisuuteen tullut.

– Meidän pelaajapoolimme on rajallinen. Me emme voi vaihtaa pelaajia valmentajan mukaan, vaan meidän täytyy saada pelaajat sitoutumaan. Toki pelaajat eivät tee päätöstä valmentajasta, Heikkiniemi sanoi.

Ennen EM-kisoja Suomi hävisi Banksin johdolla kesän kaikki maaottelunsa niin Kultaisessa liigassa kuin olympiakarsinnoissa. EM-kisoissa Suomi selvitti tiensä alkulohkosta jatkoon, mutta viimeistään ensimmäisessä jatkopelissä Ranskaa vastaan Suomen tulivoiman puute huippumaita vastaan tuli selväksi.

– Kultaisessa liigassa meillä oli selvä suunnitelma, että nuorempia pelaajia pitää saada kentälle. Tuloksellisesti se meni huonosti, mutta olen siihen tyytyväinen, että muita tavoitteita saavutettiin. Olympiakarsinnasta puhuttiin, että se olisi ollut helppo, mutta meidän olisi pitänyt voittaa kaksi top kymmenen -maata ja yksi samantasoinen, että en nyt tiedä oliko se niin helppo. EM-kisoista täytyy muistaa, että Joel tuli meille toukokuussa, että ei siinä ollut paljoa aikaa rakentaa. Siihen nähden olen EM-tulokseen tyytyväinen, Heikkiniemi sanoi.

Suomi isännöi kahden vuoden kuluttua yhtä EM-alkulohkoa. Miten paljon siihen mennessä joukkueeseen nousee uusia nuoria?

– Maajoukkueessa on tyypillisesti pelaajia noin kymmenestä ikäluokasta. Nuorten maajoukkueista nousee miesten maajoukkueeseen hyvin marginaalinen määrä, nollasta kahteen pelaajaa ikäluokkaa kohti. Kyllä me uskomme, että nuorissa pelaajissa on potentiaalia, mutta se vaatii valtavaa työmäärää.