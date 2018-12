Lauri Markkasen rooli on kasvanut, mutta tarkkuus on ollut kateissa

Päävalmentaja on vaihtunut, pelaajat ovat pohtineet harjoitusten boikotoimista ja tappioita on kertynyt enemmän kuin yhdellekään toiselle joukkueelle NBA:n itälohkossa. Chicago Bullsin kausi on alkanut sekavissa tunnelmissa, eikä Lauri Markkanenkaan ole ollut parhaimmillaan, vaikka kuuden ottelun jälkeen tehtäviin päätelmiin pitää suhtautua hyvin varovaisesti.

Markkasen kannalta hyvä uutinen on ollut se, että Bulls on käyttänyt häntä viime kautta enemmän. Markkanen on heittänyt kentällä ollessaan 30,9 prosenttia Bullsin heitoista ja melkein puolet – 46 prosenttia – joukkueensa kolmosyrityksistä. Molemmat osuudet ovat kasvaneet huomattavasti Markkasen tulokaskaudesta.

Ongelma on ollut tarkkuus. Markkanen on saanut pelitilanneheitoistaan sisään 34,9 prosenttia (viime kaudella 43,4) ja kolmosista 34 (36,2). Kolmosten painoarvon huomioiva todellinen heittotarkkuus eli eFG on vajonnut lähes kahdeksan prosenttiyksikköä 44,2 prosenttiin, mikä tarkoittaa, että heittotaidostaan tunnettu suomalainen on kaukana NBA:n keskiarvojen alapuolella.

Kun takana on kahden kuukauden pelitauko heittokäden kyynärpäävamman takia, ruosteisuus on ymmärrettävää. Lisäksi Bullsin muut loukkaantumiset ja yleinen surkeus ovat painaneet Markkasta.

Apu tarpeen

Viime kaudella Markkasen kakkosista 64:ää prosenttia edelsi koriin johtanut syöttö, mutta tällä kaudella Markkanen on saanut vain 35 prosenttiin kakkosistaan vapauttavan syötön, mikä voi kertoa ykköspelinjohtaja Kris Dunnin pitkästä poissaolosta. Dunn ei ole toistaiseksi urallaan ollut edes keskitason NBA-pelinjohtaja, mutta hänen korvaajalleenRyan Arcidiaconolle heittopaikkojen luominen on vielä vaikeampaa.

Se haavoittaa Markkasta, joka tarvitsee apua heittopaikkojen löytämiseen. Markkasen tämän kauden jokaista onnistunutta kolmosta on edeltänyt koriin johtanut syöttö, ja hänen pisteistään yli puolet on syntynyt hyppyheitoista suoraan syötöistä. Tästä seuraa myös, että Markkanen on päässyt vapaaheittoviivalle vain 1,5 kertaa ottelua kohti, vähemmän kuin tulokkaana (2,4).

Markkanen on myös muuttanut heittovalikoimaansa. Hän kolmosyritystensä määrä on noussut melkein kahdella ottelua kohti. Markkasen tämän kauden heitoista lähes 55 prosenttia on ollut kolmosia, kun viime kaudella kolmosten osuus oli 46,5 prosenttia. Markkasen keskimatkan kakkosten osuus on pudonnut, mikä heijastelee NBA:n nykysuuntausta.

Post-pelissä parannettavaa

Ennen kauden alkua Markkanen ilmoitti tavoitteekseen rankaista korin läheltä vastustajia, jotka vaihtavat screeneissä hänen vartijakseen pienemmän miehen. Toistaiseksi tavoite ei ole täyttynyt, sillä pallokosketus postissa on tuottanut Markkaselle keskimäärin vain 0,22 pistettä ja hänen heittotarkkuutensa näissä heitoissa oli viiden ottelun jälkeen vain 16,7 prosenttia.

Kun Markkanen pääsee hyökkäämään puolustusta vastaan liikkeessä, hän on huomattavasti tehokkaampi. Korilleajoista lähteneet heittonsa Markkanen on pistänyt sisään huippuluokan 53,3 prosentin tarkkuudella. Vertailun vuoksi: NBA:n parhaisiin korilleajajiin lukeutuva LeBron James on upottanut korilleajoheittonsa 54,2-prosenttisesti.