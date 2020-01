Lauri Markkanen 2.0 on analytiikkakoripalloilun salkunkantaja

Lauri Markkanen lähti kolmanteen NBA-kauteensa suurin odotuksin. Kauden alku oli kuitenkin katastrofaalinen, mutta joulukuun alusta Markkasen taantuma on vaihtunut nousukaudeksi.

Samalla Markkasen pelityyli on muuttunut tavalla, joka kertoo NBA-koripalloilun mullistumisesta.

Joulukuun alun ja tämän viikon tiistain välisenä aikana Markkanen on pelannut 17 ottelua, ja niiden aikana esiin on kuoriutunut uusi Markkanen, suomalaisen NBA-versio 2.0. Kun tässä jutussa puhutaan Markkanen 2.0:n tilastoista, tarkoitetaan joulukuun alun jälkeen pelattujen 17 ottelun numeroita.

Markkanen 2.0 on heittänyt 18 pistettä ottelua kohti erinomaisilla heittotarkkuuksilla: pelitilanneheitot 49,8 prosenttia, kolmoset 40,8 prosenttia ja vapaaheitot 86,1 prosenttia. Markkanen 2.0 ei ole aivan samassa pistetahdissa kuin viime kaudella, jolloin hän heitti 18,7 pistettä ottelua kohti, mutta toisaalta Markkanen 2.0 on huomattavasti tarkkakätisempi pelitilanneheittäjä kuin viimevuotinen versio.

Silti pelkkä nopea vilkaisu Markkanen 2.0:n tilastoihin kertoo myös paikallaan polkemisesta. Pelitilanneheittojen määrä on pudonnut 13,1:een viime kauden 15,3:sta, mikä kertoo hyökkäyspään roolin pienenemisestä.

Levypallokeskiarvo 6,3 on hänen uransa huonoin, samoin osuus tarjolla olleista levypalloista. Vapaaheittoyritysten määrä on viime kaudesta lähes puolittunut, eikä Markkasen korisyöttöjen määrä ole vieläkään noussut menetysten määrää isommaksi.

Mistä on kyse?

Torni kulmassa

Tähän kauteen Bulls lähti uudistuneella hyökkäystaktiikalla, jonka heitonvalinnat pohjautuvat tilastoanalytiikkaan. Lauri Markkaselle on tarjolla enää niitä heittoja, jotka ovat joukkueelle hyviä investointeja.

Tällä kaudella lähes 82 prosenttia hänen heitoistaan on Moreyball-heittoja eli kolmosia tai kakkosia metrin sisällä korista. Se on parantanut Markkanen 2.0:n tehokkuutta, mutta myös typistänyt hänen hyökkäyspeliään.

Markkasen suurin vahvuus on edelleen kolmonen suoraan syötöstä: Markkanen 2.0:n pelitilanneheitoista jo 58,2 prosenttia on kolmosia. Markkanen 2.0 heittää 7,6 kolmosta ottelua kohti, mikä on hänen uransa isoin lukema.

Tämän vuoksi Markkanen niin usein näyttää vain seisovan kolmosviivan takana. Koska kolmen pisteen kaari on lähempänä koria kentän kulmissa, kulmakolmonen on halutuin, käytetyin ja tuottoisin NBA-kolmonen. Kulmaheittojen osuus Markkasen kolmosista on lähes kaksinkertaistunut tällä kaudella 15,4 prosenttiin.

Entä heitot aivan korin alta? Vaikka kolmosista puhutaan paljon, heitot aivan korin alta ovat analytiikkakoripallon parhaita pelitilanneheittoja.

Tällä kaudella Markkasen heitoista 28,5 prosenttia on tullut metrin sisältä korista ja 10,4 prosenttia on ollut donkkeja. Molemmat osuudet ovat isompia kuin viime kaudella. Ongelma on, että Markkasen osumatarkkuus korin alta on alle NBA:n keskitason ja hänellä on vaikeuksia tuottaa suurta heittomäärää korin alta.

Markkasen korilleajot ovat tällä kaudella vähentyneet ja hän on osunut entistä huonommin. Tämä vaikuttaa myös Markkasen kykyyn päästä heittämään analytiikkakoripalloilun parhaita heittoja vapaaheittoviivalta.

Markkanen 2.0 on erittäin hyvä vapaaheittäjä (86,1 prosenttia), mutta tarkkuudesta on vähän iloa, jos heittoja on vain 2,1 ottelua kohti.

Markkanen 2.0:n seuraava haaste on keksiä keino, jolla hän pystyy nostamaan heittomääriään. Muuten hän on tuomittu analytiikkakoripalloilun salkunkantajaksi.