Latvalalle karmea pettymys Ruotsin MM-rallissa – "Yritin ajaa liian kovaa suhteessa olosuhteisiin"

Suomalaiskuljettajilla oli Ruotsin MM-rallissa kaksoisjohto vielä ennen perjantain päätöserikoiskoetta.

Toyotan konkarikuski Jari-Matti Latvalan ralli meni kuitenkin pilalle Torsbyn lyhyellä pätkällä, kun Yaris WRC lipsahti lumihankeen ja lapiohommissa vierähti yli 20 minuuttia.

Latvala pääsi maaliin, mutta keskeytti taktisesti, koska sanktiona annettu aikasakko oli pienempi.

– Meillä oli aika käytetyt renkaat, koska paljon oli soralla ajettu. Viimeinen pätkä oli jäässä ja vielä loskaa pinnalla. Meillä oli tieto jäästä, mutta tieto tuli liian myöhään. Oletin, että tie olisi sulanut enemmän päivän aikana, Latvala selitti.

– Yritin ajaa liian kovaa suhteessa olosuhteisiin. Olisi pitänyt ajaa varman päälle. Siinä se virhe tuli.

Ulosajo oli lievä, mutta Latvalan harmiksi paikalla ei ollut yleisöä.

– Tuollaisessa suojalumessa ei kahden ihmisen voimin saa autoa helposti liikkumaan. Jos olisi ollut viisi ihmistä, se olisi ollut 20 sekunnin homma, Latvala manasi.

Sunisella uran paras päivä

Fordin suomalaiskuljettaja Teemu Suniselle ajopäivä oli sen sijaan liki täydellinen. Jokelalainen on Ruotsin osakilpailun piikkipaikalla perjantain erikoiskokeiden jälkeen niukalla kahden sekunnin erolla ennen Toyotan Ott Tänakia.

– On tämä varmasti ollut yksi uran parhaista päivistä. Huomenna on kuitenkin pitkä päivä edessä, ja mitä tahansa voi sattua, kuten tänään nähtiin. On kuitenkin sujunut paremmin kuin mitä olisin osannut toivoa, Suninen summasi.

–Fiilis on kyllä aika hieno. Harvemmin olen rallia johtanut. Huomenna Tänak ja muut sarjan kärkinimet menevät varmasti kovaa. Yritetään mekin pitää hyvä tahti yllä, mutta vältetään tyhmät virheet.

Suninen johtaa ensimmäistä kertaa urallaan MM-rallia. Ainoa takaisku tuli viimeisellä erikoiskokeella, kun Fiesta WRC:n lisävalot eivät pysyneet paikoillaan.

– Hävisin kymmenen sekuntia niiden valojen takia, joten johtoasema voisi olla isompikin. Onneksi kuitenkin päästiin pätkä läpi, Suninen totesi.

Citroenin Esapekka Lappi on viidentenä reilut 40 sekuntia kärkeä perässä.