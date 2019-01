Latvala taistelee palkintosijasta Monte Carlon MM-rallissa – maailmanmestari Ogier johtaa täpärästi

Toyotan Jari-Matti Latvala kirjautti nimiinsä yhden pohja-ajan perjantain erikoiskokeilla Monte Carlon MM-rallissa. Suomalaiskonkari on kokonaistilanteessa neljäntenä.

– Sain vähitellen oikeaa rytmiä ja tunnetta ajamiseen. Se oli aluksi vähän hukassa. Ei ollut enää niin arkailua, vaan oli enemmän tekemisen meininkiä, Latvala summasi.

– Huomiseksi asetelmat ovat ihan hyvät. On mukavaa olla taistelussa mukana. Nyt se taistelu näyttää olevan kolmannesta sijasta. Siitä lähdetään ajamaan, Latvala jatkoi.

Latvalan edellä kolmantena on Hyundain Andreas Mikkelsen 7,4 sekunnin päässä. Latvalan takana puolestaan vaanii ranskalaismestari Sebastien Loeb vain kahdeksan kymmenyksen päässä.

Ogier johtaa sekuntipeliä

Citroenin rallitalliin palannut Sebastien Ogier johtaa kilpailua kahden sekunnin erolla ennen Hyundain Thierry Neuvillea.

Ogier ponnisti huipulle pienestä Forest-Saint-Julienin kylästä, joka sijaitsee aivan rallin keskuspaikan kupeessa. Ogier tuntee rallin metkut paremmin kuin kukaan muu.

– Tietenkin johtoasemassa on kiva olla. Huomenna on kuitenkin uusi päivä ja varmasti hankala sellainen. Rengasvalinnat olivat tänään vaikeita ja niin on myös jatkossa, Ogier sanoi.

– Pitää jatkaa samaa rataa. Ei voi puskea liikaa äärirajoilla. Se on tärkeintä Montessa. On niin helppoa tehdä virhe. Toistaiseksi olemme kontrolloineet ajoamme erinomaisesti.

Rengasvalinnat näyttelivät suurta roolia perjantaina, varsinkin kun aamupäivän avauserikoiskoe peruttiin turvallisuusnäkökulmiin vedoten. Tommi Mäkisen johtamassa Toyotan tallissa tämä aiheutti harmitusta, ja alakulon huipensi Ott Tänakin ja Kris Meeken rengasrikot iltapäivän lenkillä.

– Ei ole oikein putkeen mennyt meillä. Lähti huonosti heti aamusta, kun ei voitu toteuttaa meidän strategiaa. Jari-Matti tuossa vielä taiteilee. Ott ja Kris ovat ihan totaalisesti poissa pelistä, Mäkinen kertoi.

Citroenin Esapekka Lappi keskeytti kuudennella erikoiskokeella eturipustuksen petettyä.