Latvala pitää Suomen rallimainetta yllä Monte Carlossa – "Taistelu on edelleen hengissä"

Toyotan suomalaiskuljettaja Jari-Matti Latvala taistelee Monte Carlon MM-rallin kolmannesta sijasta yhdeksänkertaista maailmanmestaria Sebastien Loebia vastaan. Ennen kisan päätöspäivän neljää erikoiskoetta Hyundai-kuskin etumatka neljäntenä olevaan Latvalaan on 2,3 sekuntia.

– Aavistuksen olisin toivonut parempaa päivää. Vähän on ajaminen takunnut vaikeissa olosuhteissa. Jos olisi selkeästi talvikeli tai ihan kuivaa, sitten menisi paremmin, Latvala totesi lauantain päätteeksi.

– Vähän minulle on ollut myrkkyä tällä hetkellä, kun pätkillä on sekä jäätä, lunta, mutaa että kaikenlaista roskaa sekaisin. Ihan ei ole luottoa löytynyt.

Sunnuntain pikataipaleille povataan kuivaa keliä. Tämä sopii suomalaiskuljettajalle täydellisesti.

– Testissä ajoin pelkästään kuivaa. Ne säädöt ovat kohdillaan, ja olen niihin tosi tyytyväinen. Luotan siihen, että jos on kuivaa, siinä on tarvittavat lääkkeet kukistaa Loeb, Latvala vannotti.

– Taistelu on edelleen hengissä. Kyllä me loppuun asti yritetään. Ei me ainakaan luovuteta. Uskon, että sunnuntain pätkät sopivat minun ajotyylilleni paremmin.

Ogierilla haussa kuudes peräkkäin

Citroenille täksi vuodeksi siirtynyt Sebastien Ogier metsästää jo kuudetta perättäistä Monten voittoa. Ogierin etumatka on kuitenkin niukat 4,3 sekuntia ennen Hyundain belgialaiskuski Thierry Neuvillea, joka kuitenkin oli jo luovuttamassa taistoa kuusinkertaista maailmanmestaria vastaan.

– Meidän pitää ajatella myös MM-sarjaa. Jos sunnuntaina on kuivaa, Citroenia on vaikea päihittää. Emme voi ottaa liikaa riskejä, mutta toki pidämme painetta yllä, Neuville suunnitteli.

Fordin Teemu Suninen keskeytti kertaalleen torstai-iltana, mutta jatkoi kisaa Ralli2-säännön turvin. Suninen on yleiskilpailussa 14. sijalla.

Citroenin Esapekka Lapin debyytti ranskalaistiimissä oli alakuloinen. Pieksämäkeläinen keskeytti kertaalleen perjantaina ja joutui jättämään leikin kesken toistamiseen lauantaina moottoririkon vuoksi.