Latvala kipusi Espanjan MM-rallissa toiseksi - kärki vain 0,3 sekunnin päässä

Toyotan Jari-Matti Latvala on noussut toiseksi Espanjan MM-rallissa. Latvala on kivunnut kokonaiskilpailua johtavasta Hyundain Dani Sordosta vain 0,3 sekunnin päähän.

Latvala otti Katalonian rallissa jo neljännen erikoiskoevoittonsa. Hän kukisti 24,4 kilometrin mittaisella ek:lla 10 toiseksi sijoittuneen tallikaverinsa Esapekka Lapin 1,6 sekunnilla.

Latvala lähti asvaltilla ajettavaan kolmanteen kilpailupäivään viidentenä. Hän nousi ek:lla 9 ohi Citroen-kuljettaja Sebastien Loebin. Seuraavalla ek:lla Latvala ohitti myös Fordin Elfyn Evansin ja kisaa siihen saakka johtaneen Toyotan virolaiskuljettajan Ott Tänakin. Tänakille sattui rengasrikko ja hän putosi yhdeksänneksi yli minuutin päähän kärjestä.

Latvala on kokonaiskilpailussa toisena 8,3 sekuntia edellä kolmantena olevaa Evansia. Muista suomalaisista Toyotan Esapekka Lappi on yhdeksäntenä ja Fordin Teemu Suninen sijalla 11. WRC2-luokassa kilpaileva Skodan Kalle Rovanperä on kokonaiskisassa 12:ntena.

- Olen tyytyväinen siihen, miten kaikki on tänä aamuna sujunut. Renkaat lämpenivät loppua kohti liikaakin, Latvala kertoi järjestäjien wrc.com-sivulla.

MM-rallin kahdeksas ek peruttiin turvallisuussyistä. Kilpailua ajetaan tänään vielä neljä erikoiskoetta. MM-sarjan viimeistä edellinen ralli päättyy huomenna.

