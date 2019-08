Latvala kasvatti johtonsa Suomen MM-rallissa 2,0 sekuntiin – Lappi putosi kolmanneksi

Toyotan Jari-Matti Latvala kasvatti Suomen MM-rallissa kymmenen erikoiskokeen jälkeen kokonaiskilpailun johtonsa 2,0 sekuntiin. Ennen päivän viimeistä erikoiskoetta toisena on hänen brittiläinen tallikaverinsa Kris Meeke.

Latvala ja Meeke jakoivat kymmenennen erikoiskokeen voiton tasa-ajalla. Kolmanneksi kokonaiskilpailun toiselta sijalta putosi pikataipaleen kahdeksas Citroenin Esapekka Lappi, joka on jäänyt kärjestä 2,5 sekuntia.

Tänään kokonaiskilpailua johtanut Toyotan Toyotan virolaiskuski Ott Tänak on neljäntenä 3,1 sekuntia kärjestä ja Hyundain irlantilainen Craig Breen viidentenä (–14,3).

Latvala on ajanut tänään kuusi erikoiskoevoittoa. Hän on voittanut Suomen MM-rallin urallaan kolme kertaa. Ainakin podium-sijoitus on vähimmäistavoite, sillä Latvalan alkukausi on ollut tuskainen.

– Ajoin muutamassa paikassa leveäksi, mutta aika riitti kärkeen, Latvala kuvaili Ylen Ralliradiolle Äänekoskella ajettua kymmenettä erikoiskoetta.

Myös kolmantena oleva Lappi on saanut Keski-Suomen sorateillä lisää itseluottamusta.

– Otin kympillä alun turhan varovasti. En tiedä, mitä oikein rupesin pumppaamaan. Mutta hyvä päivä, Lappi kiitteli.

MM-rallista ajetaan tänään Jyväskylän keskustassa vielä Harjun yleisöerikoiskoe. Kisa päättyy ylihuomenna.