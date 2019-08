Latvala kaipaa taas kipeästi tulosta Jyväskylän MM-rallista – ”Jari-Matin asema tiimissä on vahva”

Jari-Matti Latvalan ura on jälleen vaakalaudalla, kun edessä on kotikisa Keski-Suomen sorateillä. Viime kaudella tuurilainen onnistui kääntämään Jyväskylän MM-rallin kolmannella sijalla kautensa nousukiitoon, mikä palkittiin jatkosopimuksella.

Tänä vuonna tilanne on sama. Vasta kymmenentenä MM-sarjassa oleva Latvala kaipaa kipeästi hyvää tulosta.

– Seuraavat rallit ovat tosi tärkeitä tulevaisuutta ajatellen. Se on vaan raaka fakta. Kausi on ollut minulle vaikea. Vauhdillisesti olemme neljässä viime kisassa olleet hyvällä tasolla, mutta tulokset ovat jääneet uupumaan, Toyota-kuski sanoo.

– En ole kuitenkaan ensimmäistä kertaa tässä tilanteessa. Asiaa ei voi nyt liikaa miettiä. Tiedostan tilanteen, mutta nyt on vain laitettava joka kisassa ihan kaikki likoon. Yhtään ei voi löysäillä varsinkaan tässä rallissa. Heti alusta on oltava hereillä.

MM-sarjan kautta aikain kokenein kuljettaja on kärsinyt tällä kaudella huonosta tuurista, mutta matkalle on mahtunut myös ajovirheitä.

– En usko, että taidot ovat mihinkään kadonneet. Ne ovat vielä tallella. Tulos tulee kyllä, kun kaikki pienet palaset ovat kohdallaan, Latvala toteaa.

Tallipomo Mäkinen seisoo vielä Latvalan takana

Latvalalla on halu jatkaa vielä MM-sarjassa, vaikka monet ovat jo olleet lähettämässä konkaria eläkkeelle. Toyotan tallipomo Tommi Mäkinen antoi Suomen MM-rallin aattona tukensa 34-vuotiaalle suojatilleen.

– Jari-Matin asema tallissa on vahva. Hän on ollut alusta asti meidän mukana. Koko tiimi ja väki Japanissa tykkäävät hänestä. Emme ole vielä ihan tosissaan ensi vuotta suunnitelleet, Mäkinen pyörittelee.

Mäkisen mukaan suomalaiskonkarin vauhti on ollut tällä kaudella hyvällä tasolla, mutta ehjä kisa on jäänyt uupumaan.

– En koe tätä rallia hänen osaltaan mitenkään kohtalonkisana. Ei yksi kisa tulevaisuutta ratkaise. Me katsomme aina kokonaisuutta ja se on aika erinäköinen, Mäkinen summaa.

– Jari-Matilla on ollut paljon huonoa tuuria. Se on käsittämätöntä, miten ne tekniset viat ovat hänen kohdalleen osuneet. Vauhdillisesti hän on keväästä asti ollut hyvällä tasolla.

"Ei minua haittaisi, vaikka hän voittaisi"

Latvalan mukaan Suomen sorateillä tärkeintä on luottaa omaan tekemiseen.

– Tuntuu, että kilpailu on entisestään kiristynyt. Autot ovat hyvin tasaväkisiä. Se tarkoittaa sitä, että kun tulee kilpailuun, niin pitää olla todella sataprosenttisesti keskittynyt ja motivoitunut. Se näkyy heti, jos yhtään epäilee, Latvala pohtii.

– Jari-Matti menee varmasti kovaa. Hän tietää tämän kisan metkut, kunhan saa rennon menon päälle. Toivotaan häneltä kovaa suoritusta. Ei minua haittaisi, vaikka hän voittaisi koko kisan, tallipomo Mäkinen säestää.