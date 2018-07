Latvala ei säästellyt selkäänsä, ajoi pohjat Ruuhimäen erikoiskokeella

Jari-Matti Latvala käy Mads Östbergin kanssa tiukkaa sekuntikamppailua Suomen MM-rallin kakkossijasta. Toyotaa kuljettava Latvala ajoi kisan 21/23 erikoiskokeella pohja-ajan ja kipusi 5,1 sekunnin päähän norjalaisesta.

- Kova taistelu Madsin kanssa. Yritin kaikkeni. Ruuhimäessä ottaa selkään, kun tullaan hypystä alas, mutta niksautellaan kisan jälkeen sitten selkä kuntoon, Latvala kertoi Ylen ralliradiolle.

Ruuhimäen 11,12 kilometrin erikoiskokeella Latvala kukisti Citroen-kuljettaja Östbergin 1,2 sekunnilla. Ruuhimäen jälkeen ajamatta on enää kaksi erikoiskoetta.

Rallin johdossa jatkaa virolainen Ott Tänak, joka tähyää ensimmäiseen Suomen MM-rallin voittoonsa.

- Ajoin tasaisen varmasti, ykkössijaansa varmistellut Tänak totesi.

Tänak hävisi erikoiskokeella neljä sekuntia Latvalan kyydistä. Hänen johtonsa kokonaistilanteessa on turvallisen oloinen 33,3 sekuntia.

Neljäntenä rallissa ajaa Uuden-Seelannin Hayden Paddon. Hän on 51,9 sekunnin päässä Latvalasta ja 19,8 sekuntia Teemu Sunisen edellä. Sunisella oli lieviä vaikeuksia 21. erikoiskokeella, ja hän hävisi Latvalalle viisi sekuntia.

- Vähän pehmeitä jarrutuksia, Suninen kuvasi.

Hän on Esapekka Lapin keskeytyksen myötä rallissa viidentenä. MM-sarjassa toisena oleva Ford-tallikaveri Sebastien Ogier on kuudentena, ja Suninen voi joutua päästämään Ogierin edelleen. Suninen myönsi MM-sarjan radiolle, että tekee kisan lopussa sen, mikä on tallille parasta.

Ruuhimäen erikoiskoe ajetaan iltapäivällä myös rallin päättävänä power stage -erikoiskokeena, josta saa MM-sarjan lisäpisteitä. Sitä ennen ajetaan vielä Laukaan aamuinen erikoiskoe uudelleen.