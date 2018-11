Lassi Nurmos jatkaa AC Oulussa kahden vuoden jatkosopimuksella

AC Oulun kauden 2018 kapteeni Lassi Nurmos jatkaa joukkueessa kahden vuoden mittaisella jatkosopimuksella.

24-vuotias Nurmos on edustanut seuraa jo seitsemän kauden ajan vuosina 2011-2013, 2015-2016 ja 2018. Näinä kausina Ykkösessä on kertynyt 129 sarjaottelua.



– Seura osotti hyvissä ajoin kiinnostusta jatkoon. Tuntui, että täällä jäi projekti pahasti kesken, joten olisi tuntunut hölmöltä lähteä pois, Nurmos sanoo joukkueen tiedotteessa.

AC Oulun urheilutoimenjohtaja Markus Heikkisen mielestä Nurmos on tasainen suorittaja.



– Hyvän ja huonon päivän ero on hänellä todella pieni, mikä on pelaajalle todella tärkeä asia. Ensi kaudelle on toiveissa, että Nurmos pystyisi ottamaan vielä enemmän vastuuta kapteenin roolissa, Heikkinen sanoo tiedotteessa.

AC Oulun hallitus on asettanut seuran tavoitteeksi nousun Veikkausliigaan kaudeksi 2020.